Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen past rijgedrag niet aan na discussie met coureurs

Max Verstappen is niet van plan zijn rijgedrag te veranderen. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 is het er wel mee eens dat de internationale autosportfederatie FIA richtlijnen voor het racen gaat aanpassen. Dat zei hij op motorsport.com na vragen over een bijeenkomst van de Formule 1-coureurs bij de Grote Prijs van Mexico, die zondag om 21.00 uur begint.

Aanleiding voor een lange vergadering was het gevecht tussen Verstappen en Lando Norris in de Grote Prijs van de Verenigde Staten een week geleden. Norris (McLaren) kreeg tijdens de race op het circuit van Austin een tijdstraf van vijf seconden omdat hij Verstappen buiten de baan had ingehaald. Norris moest door die straf zijn derde plaats afstaan aan Verstappen.

Norris was het niet eens met die straf en meer coureurs hadden het gevoel dat Verstappen door heel laat te remmen Norris buiten de baan had gedwongen. De Nederlander was bij zijn actie zelf ook buiten de baan gekomen, wat niet mag. De FIA heeft na de meeting toegezegd meer helderheid te verschaffen in de richtlijnen bij dit soort incidenten.

“Voor mij verandert er qua racen niets”, zei Verstappen. “De regels kunnen altijd beter, daar moet je altijd naar streven. Het is nooit perfect. Dat snap ik. Op sommige circuits raak je heel gemakkelijk buiten de baan en zeker in Austin is dat het geval. De FIA ziet dat ook. Ik denk niet dat de coureurs mij willen beperken, ze willen gewoon weten wat nu de regels zijn.”

ANP