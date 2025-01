Deel dit: Share App Mail Tweet

Bedenkelijke one-off Lamborghini is voor dubieuze beroemdheid

De Duitse tuner Mansory vergrijpt zich maar al te graag aan G-Klasses, Rolls-Royces en Lamborghini’s. Het is zeker niet ieders smaak, maar wel die van de dubieuze influencer Andrew Tate.

Naast voormalig bosker en extreem rechtse influencer, mag Andrew Tate zich binnenkort wellicht ook topcrimineel noemen. Hij wordt immers nog altijd verdacht van onder meer mensenhandel en deelname aan een criminele organisatie. Tja, zoals gezegd is het een dubieuze vent.

One-off Lamborghini Huracán Tecnica voor Andrew Tate

Het Duitse Mansory heeft er klaarblijkelijk geen problemen mee om aan dit twijfelachtige figuur gelinkt te worden. De tuner was immers bereid om de Lamborghini Huracán Tecnica van Tate op te leuken.

Van deze Lamborghini Huracán Tecnica is er slechts één, zo lezen we af op de middentunnel. Daar staat ‘Mansory 1 of 1 for Top G’. Top wie? Top G, zo noemt Andrew Tate zichzelf graag.

Bescheiden voor Mansory-begrippen

Anders dan zijn eigenaar, is deze Lamborghini nog relatief bescheiden gebleven. Althans, voor Mansory-begrippen. De Duitse tuner is normaal gesproken niet vies van extreme bodykits, enorm vleugelwerk en opmerkelijke kleurcombinaties. Patserbakken in het kwadraat.

Wat heeft Mansory precies gedaan aan deze Lamborghini Huracán Tecnica? Er zijn andere wielen onder geschroefd, luchtgeleiders van koolstofvezel zijn op de bumpers gemonteerd en ook die enorme vleugel hebben de Italianen er niet zelf op gezet. Binnenin zien we veel carbon en gele accenten. Is-ie er mooier op geworden? Dat laten we aan jou.