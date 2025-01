Deel dit: Share App Mail Tweet

Citroën roept tienduizenden Nederlandse auto’s terug om veiligheid

Citroën roept in Europa maar liefst 869.000 auto’s terug om een veiligheidsprobleem. Ook in Nederland moeten tienduizenden auto’s terug naar de garage.

Het gaat om een serieus probleem met airbags van het Japanse bedrijf Takata die tussen 2009 en 2019 in Citroën C3’s en DS 3’s zijn gebouwd. “Bij een ongeluk kán het zijn dat zo’n airbag intensiever ontplooid dan de bedoeling is, waardoor de airbag scheurt. Dit kan letsel of erger tot gevolg hebben”, legt een woordvoerder van Stellantis uit aan Autovisie.

Terugroepactie voor ruim 45.000 Nederlandse auto’s

Omdat dit probleem getriggered kan worden in een warm klimaat met hoge luchtvochtigheid, adviseerde Citroën de betreffende automobilisten in een deel van Zuid-Europa zelfs om onmiddellijk te stoppen met rijden. Volgens Stellantis is 90 procent van de Zuid-Europese probleemgevallen inmiddels geholpen.

“In Nederland geldt geen stop driving-campagne. Hier gaat het om een reguliere terugroepactie omdat het klimaat veel minder van invloed is.” Bij deze terugroepactie wordt prioriteit gegeven aan de oudere modellen, omdat de chemische bestanddelen zich na langere tijd anders gaan gedragen.

In Nederland gaat het om 45.475 auto’s waarvoor de terugroepactie geldt. Met de eigenaren van de desbetreffende voertuigen wordt door Citroën contact opgenomen om het probleem te verhelpen.

Eerste terugroepacties Citroën vonden al in 2019 plaats

Als het probleem geldt voor auto’s die 2009 en 2019 van de band rolden, is er dan niet veel te laat aan de bel getrokken? Nee, stelt moederbedrijf Stellantis. Hoewel de problemen met Takata-airbags al ruim tien jaar bekend zijn, verzekerde het Japanse bedrijf dat airbags gefabriceerd in Europa in orde waren.

Toen in 2019 toch met deze airbags incidenten plaatsvonden in warme gebieden, zette Stellantis deze terugroepactie op touw, zo stelt het. Wel duurde het nog enkele jaren voordat de stop driving-campagne voor Zuid-Europa werd gehouden.