Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Opel Grandland in Nederland

De nieuwe Opel Grandland biedt qua aandrijflijnen meer keuze dan ooit. Hij is er als mild hybrid, plug-in hybride én met volledig elektrische aandrijflijn. Welke is het meest interessant en welke prijzen horen daarbij? Tijd voor een duik in de prijslijst.

De nieuwe Opel Grandland is meer dan ooit het vlaggenschip voor het merk. De Insignia is immers geheel komen te vervallen. Bij het nieuwe model Grandland is de designtaal met Opel Vizor volledig doorgevoerd (de vorige was met een facelift achteraf van het vizier voorzien) en natuurlijk zit hij ook vol met de nieuwste Opel-technologieën. Bovendien is er voor het eerst een elektrische variant, maar een plug-in hybride en (mild hybrid) benzineversie zijn er ook nog steeds.

Motoren Opel Grandland

Er zijn dus drie aandrijflijnen. De mild hybrid is een 1,2-liter driecilinder benzinemotor met 136 pk, gekoppeld aan een zestrapsautomaat. Voorin de plug-in hybride ligt een 1,6-liter viercilinder benzinemotor, die samen met de elektromotor tot 195 pk levert. Dit model heeft een zeventrapsautomaat en de volledig elektrische actieradius bedraagt 87 km (WLTP). De volledig elektrische versie is de krachtigste, met 213 pk. Met naar keuze een 73 of 82 kWh batterijpakket kom je 523 of 583 km ver (WLTP).

Uitrustingen Opel Grandland

Op gebied van uitrustingsniveaus is er keuze uit de standaard Edition of de optionele GS. Beide uitrustingsniveaus zijn met alle aandrijflijnen te combineren. Alleen de grootste batterij van de elektrische versie is voorbehouden aan de GS.

Standaard beschikt de nieuwe Opel Grandland over onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, zesvoudig (handmatig) verstelbare voorstoelen, stoffen bekleding, met kunstleer bekleed stuurwiel, een 10-inch digitaal instrumentarium, 10-inch centraal display voor het infotainment, adaptieve cruise control, parkeersensoren voor en achter en de (overige) gebruikelijke assistentiesystemen.

De GS breidt dat uit met luxueuzer uitgevoerde 19-inch lichtmetalen wielen, extra geavanceerde koplampen, contrasterend zwart dak, extra getinte ramen achter, stuurverwarming, tienvoudig verstelbare AGR-voorstoelen met verwarming, deels vinyl bekleding en een 16-inch centraal touchscreen met geïntegreerde navigatie en uitgebreid infotainment met over-the-air-updates en ChatGPT spraakactivering.

Prijzen Opel Grandland

Welke prijzen horen daarbij? De nieuwe Opel Grandland is leverbaar vanaf 42.999 euro. Voor dat geld krijg je de 1.2 Turbo Hybrid als Edition. De upgrade naar de GS kost je 46.999 euro. Liever de plug-in hybride, dan moet je minimaal 44.999 euro meenemen. Met 45.999 euro heeft de Electric een bescheiden meerprijs. De grotere batterij brengt de prijs wel meteen op 50.499 euro, maar dan heb je dus ook gelijk de GS. Dat is ook de duurste uitvoering in de prijslijst.

De mild hybrid is dus het voordeligst, maar verder ontlopen de vanafprijzen van de aandrijflijnen elkaar ook niet heel veel. Je kiest dus vooral de aandrijflijn die het beste bij jouw situatie past. Laten we deze keer de plug-in hybride kiezen als middenweg: wel de mogelijkheid om volledig elektrisch te rijden, maar zonder bijbehorend zwaar batterijpakket en met ruime actieradius.

Op zich biedt de Edition ook al genoeg luxe, maar laten we voor dit artikel toch maar de GS kiezen om nog wat extra uitrustingen te laten zien.

Exterieuraankleding

De standaard carrosseriekleur voor de nieuwe Opel Grandland is de koperachtige metalliclak die je ook op veel van de persfoto’s ziet. Wil je liever niet-metallic wit of grijs, dan betaal je daarvoor 399 euro extra. Wil je metallic zwart of zilver, dan kost dat 799 euro. Als laatste optie is er een soort donker groenig blauw, dat 999 euro kost. Aan de ene kant vinden we dat de mooiste kleur uit het aanbod, aan de andere kant komt het design in de koperkleur beter tot zijn recht. Samen met de prijsbesparing houden we het toch maar bij de standaardkleur.

Ben je niet zo gecharmeerd van het contrasterend zwarte dak, dan kan je dat zonder meerprijs annuleren. De Edition kan je voorzien van de wielen van de GS. Andersom niet, maar de GS biedt wel nog een derde optie: 20-inch lichtmetalen wielen in vergelijkbaar design. Kosten 399 euro. Is te overzien, maar wij vinden 19-inch al groot zat.

Interieuraankleding

De (voor de GS) standaard bekleding is grijstinten kan je voor 2.999 euro omwisselen voor zwart nappaleer. Oogt luxe, maar zwart is wel erg zwart en samen met de stevige meerprijs overtuigt het ons niet. We houden het bij de standaard bekleding.

Pakketten en losse opties

Er zijn twee optiepakketten: het Comfort Plus Pakket (1.999 euro) en het Technologie Plus Pakket (1.599 euro). Het eerste omvat een elektrisch panoramisch glazen schuifdak, elektrisch bedienbare achterklep, een Focal Premium HiFi-systeem met tien luidsprekers en akoestische ruiten. Het tweede pakket bestaat uit een head-up display, voorruitverwarming, interieurluchtzuivering en een 360°-camera. Alleen het eerste pakket vinken we aan.

Losse opties zijn alleen nog een afneembare trekhaak (799 euro), een 7,4 kW boordlader (399 euro, standaard 3,7 kW) en wat praktische accessoires. Alleen de boordlader vinken we aan.

‘Onze’ Opel Grandland

Alles bij elkaar komt de prijs van de door ons samengestelde Opel Grandland uit op 50.999 euro. Hoe zou jij hem samenstellen? Kijk alle mogelijkheden nog eens rustig na op opel.nl.

(Afbeelding: Opel)