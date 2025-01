Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoe extreem oud de gemiddelde Nederlandse auto is

Nederlanders kopen steeds minder vaak een nieuwe auto voor particulier gebruik. Het kopen van een nieuwe auto wordt immers steeds minder aantrekkelijk. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo worden nieuwe auto’s steeds duurder en zorgen veranderingen in de regelgeving op het gebied van wegenbelasting voor onzekerheid bij particulieren.

Als gevolg hiervan besluiten de meeste bestuurders een occasion te kopen, of te wachten en langer door te rijden met een oude auto. Dit heeft grote gevolgen voor de verkoop van nieuwe auto’s.

Hoge aanschafprijs

Uit een onderzoek van ING naar de toekomstige autobranche blijkt dat de verkoopcijfers van nieuwe auto’s in de toekomst verder zullen dalen. In 2024 zijn er 381.000 nieuwe auto’s verkocht. Naar verwachting zullen dit er in 2025, 370.000 zijn. Mensen zijn steeds minder snel geneigd om particulier een nieuwe auto aan te schaffen als gevolg van de hoge aanschafprijs.

Auto’s werden in 2024 wederom duurder, maar prijzen stegen iets minder hard dan in vergelijking met de twee voorgaande jaren. In 2022 kostte een personenauto in de middenklasse gemiddeld 43.006 euro en in 2023 46.235 euro. Verder betaalde je in 2024 gemiddeld 48.118 euro voor een personenauto. Voor een elektrische auto in hetzelfde segment betaalde je 52.500 euro.

Oud wagenpark

Doordat Nederlanders steeds minder nieuwe auto’s kopen en langer doorrijden, wordt de gemiddelde leeftijd van het Nederlandse wagenpark steeds hoger. Zo blijkt de gemiddelde leeftijd van een Nederlandse auto in 2024, 12 jaar te zijn. Hierbij is 27 procent van de auto’s meer dan 15 jaar oud.

In 2014 was dit slechts 17 procent van de auto’s. Occasions worden populairder en de tweedehands markt wordt steeds groter. De verkoop van nieuwe auto’s wordt voornamelijk gedragen door de zakelijke markt en niet door particulieren. 65 procent van de nieuwe auto’s wordt namelijk door bedrijven gekocht. Dit aandeel zal komend jaar nog verder toenemen.

Elektrische auto’s particulieren

Het aandeel van elektrische auto’s in de totale verkoop van nieuwe auto’s was in 2024 40 procent. Dit grote marktaandeel is vooral toe te schrijven aan de zakelijke rijders. Bijna de helft van de auto’s die in 2025 zakelijk aangeschaft worden zal volgens ING waarschijnlijk elektrisch zijn.

Dit is van grote invloed omdat de zakelijke markt een aandeel van 70 procent zal hebben in de verkopen van nieuwe auto’s. Particulieren kopen de overige 30 procent van de nieuwe auto’s.

Ondersteunende regelingen als de SEPP-subsidie bestaan anno 2025 niet meer. Daarnaast worden de MRB-vrijstellingen voor elektrisch rijden steeds verder afgebouwd. Dit gaat ervoor zorgen dat het aandeel van particulieren in de verkoopcijfers van nieuwe en met name elektrische auto’s steeds kleiner wordt.

In 2022 werd 45 procent van de nieuwe elektrische auto’s nog gekocht door particulieren. In 2025 zal dit waarschijnlijk minder dan 30 procent zijn. Er is een klein lichtpuntje voor de particulier die elektrisch wil rijden. Door de dalende productiekosten van batterijen en een groter aanbod van kleine elektrische auto’s zal de gemiddelde aanschafprijs van een EV in 2025 dalen.