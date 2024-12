Deel dit: Share App Mail Tweet

Wegenbelasting 2025: zoveel meer betaal je voor EV’s en hybrides

Deels of volledig elektrisch rijden kent veel fiscale voordelen ten opzichte van het rijden met een brandstofauto. Maar dat verandert vanaf 2025. Met een EV of PHEV ga je komend jaar al meer wegenbelasting betalen.

De voordelen van een elektrische auto worden steeds kleiner. Sterker nog, over een aantal jaar verdwijnen ze zelfs helemaal. Maar wat betekent deze verandering in de uitzonderingspositie van elektrische auto’s en hybrides voor u?

Wegenbelasting voor EV-rijders

Naast stijgende laadtarieven en het wegvallen van de SEPP-regeling voor elektrische auto’s, worden EV-rijders op nog een aantal manieren in de portemonnee geraakt.

Hoewel elektrische rijders tot 2025 volledig zijn vrijgesteld van het betalen van motorrijtuigenbelasting (in de volksmond ook wel wegenbelasting genoemd), wordt deze vrijstelling per 1 januari teruggeschroefd tot 75 procent. Je zal dan dus 25 procent van het reguliere wegenbelastingtarief moeten betalen.

Vanaf 2026 wordt de vrijstelling verminderd tot 25 procent (en betaal je dus 75 procent) en vanaf 2030 betaal je als EV-rijder de volle mep. Oneerlijk, vinden sommigen, omdat elektrische auto’s door hun zware accu meer wegen dan vergelijkbare brandstofmodellen, waardoor er meer wegenbelasting voor betaald moet worden.

Bpm en bijtellen voor elektrische auto’s

Daarnaast moeten kopers van een nieuwe elektrische auto vanaf komend jaar ook bpm betalen. De hoogte van deze aanschafbelasting is normaalgesproken afhankelijk van de uitstoot, maar op papier stoten EV’s natuurlijk niks uit. Voor elektrische auto’s geldt dus enkel de vaste voet van 667 euro. Dat basisbedrag ligt zo’n 200 euro hoger dan nu.

Voor zakelijke rijders gaat ook de bijtelling omhoog. Zo betaal je voor EV’s 17 procent over de waarde tot 30.000 euro en 22 procent bijtelling over het deel daarboven.

Plug-in hybrides gaan meer betalen

Ook voor bezitters van een plug-in hybride gaat er veel veranderen per 1 januari 2025. Tot en met dit jaar gold nog een korting van 50 procent op de wegenbelasting, mits je voldoet aan de uitstootlimiet van 50 gram koolstofdioxide per kilometer. Deze korting wordt komend jaar teruggebracht tot slechts 25 procent.

Voldoet een plug-in hybride niet aan die limiet, dan betaal je de volledige wegenbelasting. Vanaf 1 januari 2026 is dat sowieso het geval. Alle kortingen op motorrijtuigenbelasting voor hybrides worden dan afgeschaft.

Voor plug-in hybrides geldt tot het einde van het jaar een apart bpm-tarief, omdat ze in werkelijkheid meer uit blijken te stoten dan op papier. Omdat er strengere emissietests komen (en de uitstootcijfers dus reëler worden), zullen plug-ins vanaf 2025 net als brandstofauto’s mee worden genomen in de normale bpm-berekening.

Verschil wegenbelasting 2024 en 2025

Om het verschil in kosten tussen 2024 en 2025 duidelijk te maken hebben wij de motorrijtuigenbelasting (mrb) per kwartaal van een aantal modellen met elkaar vergeleken. De hoogte van de wegenbelasting verschilt per provincie. Wij kozen in dit voorbeeld voor Noord-Holland.

Gewicht CO2-uitstoot Mrb per kwartaal 2024 Mrb per kwartaal 2025 Mrb per kwartaal 2026 Volvo EX30 (EV) 1.840 kg 0 g/km €0 €79,50 €238,50 KIA Niro (PHEV) 1.494 kg 18-22 g/km €120 €180 €241 Toyota Yaris Cross (hybride) 1.150 kg 103-118 g/km €139 €139 €139 VW Golf GTI (benzine) 1.463 kg 166 g/km €241 €241 €241

LPG-rijders

Rijdt je een auto op gas, dan ga je er niet enorm hard op achteruit. LPG-rijders kunnen nog steeds gebruik maken van korting op de wegenbelasting. Eerder werd er gesproken over het afschaffen van deze regeling, maar hier werd onlangs een stokje voor gestoken.