Deel dit: Share App Mail Tweet

100.000 LPG-rijders komen goed weg: korting wegenbelasting blijft

Op dit moment geldt er een korting op de wegenbelasting voor LPG-rijders. Er waren plannen om deze regeling af te schaffen, maar Henk Vermeer, Tweede Kamerlid voor de BBB, heeft daar een stokje voor gestoken. Hij diende een amendement in dat door een meerderheid in de Kamer werd gesteund.

Momenteel kun je honderden euro’s per jaar korting krijgen op de wegenbelasting als je met een CNG-, LNG- of LPG G3- of R115-installatie rijdt. De Tweede Kamer wilde deze korting afschaffen per 1 januari 2026. Het doel was om rijden op gas te ontmoedigen, automobilisten richting elektrische voertuigen te bewegen en zo de CO2-uitstoot omlaag te brengen.

LPG-rijders kiezen eerder voor benzineauto dan EV

Maar volgens Vermeer zullen LPG-rijders dan niet kiezen voor EV’s, maar weer overgaan op benzine. En daar is het milieu niet mee geholpen. In zijn amendement schrijft hij:

“Door op LPG te (gaan) rijden in plaats van op benzine wordt de uitstoot van CO2 en fijnstof aanzienlijk verminderd, omdat rijden op het schoner is. Bij het verlies van de korting op de wegenbelasting voor LPG-rijders zal naar alle waarschijnlijkheid de helft of zelfs meer van de mensen besluiten het LPG-systeem te laten weghalen en (weer) op benzine gaan rijden. Het afschaffen van de korting heeft dus meer uitstoot van schadelijke stoffen tot gevolg.”

Eerste Kamer moet korting wegenbelasting nog accorderen

Het amendement werd door een meerderheid (101 van de 150 Kamerleden) gesteund. Goed nieuws dus voor de ongeveer 100.000 LPG-rijders in ons land! Althans, als ook de Eerste Kamer met het vernieuwde Belastingplan instemt. Mocht dat om wat voor reden dan ook toch nog misgaan, dan kun je deze Toyota op LPG nog overwegen. Die is namelijk compleet vrijgesteld van wegenbelasting.