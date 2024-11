Deel dit: Share App Mail Tweet

Kan het nóg extremer? Porsche levert 911 GT3 RS nu ook zo

De Porsche 911 GT3 RS is een van de meest hardcore circuitauto’s waarmee je gewoon de openbare weg op mag. Dat het nóg extremer kan, bewijst het merk uit Stuttgart met de nu leverbare Manthey Kit.

Mathey is een Duits bedrijf (waar Porsche een 51 procent belang in heeft) dat volledig gefocust is op racen. Het probeert niet alleen circuitauto’s te verfijnen, maar ook straatauto’s te prepareren voor de Rennstrecke.

Porsche 911 GT3 RS met Mathey Kit is nog extremer

Nu heeft het zich dus bezig gehouden met de Porsche 911 GT3 RS. Bijzonder, want na de Autovisie Supertest van 2023 concludeerden wij dat de 992 GT3 RS ‘vanuit rijdynamisch perspectief dicht grenst aan de volmaaktheid’.

Toch zijn de veranderingen bepaald niet summier. Dacht je dat het vleugelwerk van de ‘standaard’ Porsche 911 GT3 RS al opzichtig was, dan heb je alle carbonpret op deze Mathey-uitvoering nog niet gezien. Maar dat lijkt ons sterk, want met zijn extravagante uiterlijk is hij niet te missen.

1.000 kilogram neerwaartse druk

Aan de voorkant zien we een vernieuwde spoilerlip en extra vleugeltjes op de zijkant van de voorbumper. De achterkant is nog veel extremer. Het glas is er vervangen voor een enorme plaat koolstofvezel. Deze zou 25 procent lichter zijn. Daaraan zit een gigantische shark fin bevestigd die de bochtstabiliteit vergroot. Acht forse dakvinnen zijn geplaatst om warme lucht van de voorste radiator weg te geleiden van de achterzijde, zodat daar enkele koele lucht arriveert.

Ook de achtervleugel is veranderd en kent nu onder meer grotere zijplaten. De diffuser is van maatje XL naar maatje XXXL gegroeid en de nieuwe ‘aerodiscs‘ op de achterwielen zorgen voor een lagere luchtweerstand. Ook verstoren deze dichte schijven de luchtstroom niet zo erg als open wielen. Alle aerodynamische foefjes bij elkaar zorgen ervoor dat deze Porsche 911 GT3 RS bij 285 km/h meer dan 1.000 kilogram neerwaartse druk produceert. Bizar!

Verbeterd onderstel

Het onderstel moet uiteraard worden aangepast door alle extra downforce. Om die reden zijn rondom stijvere veren geplaatst en is een nieuwe regelunit ontwikkelt die zich bekommert om de automatische demperafstelling. De dempers zelf zijn ook nieuw en hebben aparte kleppen voor de ingaande- en uitgaande slag.

Om het feest compleet te maken, kunnen klanten ook hun remmen upgraden. Speciale raceblokken zijn namelijk verkrijgbaar voor auto’s met het Porsche Ceramic Composite Brake-systeem. Deze zijn nog beter bestand tegen fading.

De Mathey Kit voor de Porsche 911 GT3 RS kun je vanaf nu bestellen en ligt vanaf begin volgend jaar bij de Nederlandse Porsche-centra. Het oogt misschien een tikkeltje extreem, maar geen zorgen, je behoudt gewoon de fabrieksgarantie.