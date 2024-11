Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen rijdt zeventiende tijd in tweede training Las Vegas

Max Verstappen is teleurstellend begonnen aan het raceweekend in Las Vegas. De 27-jarige Nederlander van Red Bull, die zondag zijn vierde wereldtitel op rij kan veroveren, reed de zeventiende tijd in de tweede vrije training. In de eerste vrije training kwam hij nog tot de vijfde tijd.

Net als in de eerste training klokte de Brit Lewis Hamilton in de tweede training de snelste tijd in zijn Mercedes: 1.33,825. Lando Norris van McLaren, de concurrent van Verstappen in de strijd om de wereldtitel, reed de tweede tijd (1.33,836). Verstappen kwam niet verder dan een tijd van 1.35,834.

Verstappen had tijdens de training de nodige problemen met zijn Red Bull en had last van een gebrek aan grip. De leider in de WK-stand had bovendien pech dat hij zijn ronde op zachte banden moest afbreken door een rode vlag. Hij reed zijn zeventiende tijd op de mediums.

Knappe zege

Verstappen liep drie weken geleden tijdens de vorige race in Brazilië uit op Norris. Door zijn knappe zege in het natte São Paulo kan hij zondagochtend Nederlandse tijd maximaal 2 punten verspelen op de Brit om zich al te verzekeren van de wereldtitel. Er volgen na de race in Las Vegas nog twee races.

“Het was vandaag erg glad op de baan”, liet Verstappen via Red Bull weten. “We hadden moeite met de banden en we hadden niet de snelheid. Op de lange runs begonnen we wat competitiever, maar we moeten nog een aantal dingen ‘finetunen’.”

Geen grip

“Het is erg koud en de omstandigheden zijn hier vrij uniek. Dat is echter hetzelfde voor iedereen, dus we moeten onderzoeken wat we fout doen. Het heeft zeker te maken met de banden. Omdat we geen grip hadden voelde het alsof we op ijs reden. We gaan zien hoe we dat kunnen oplossen en hopelijk gaat het morgen beter”, aldus Verstappen.

Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 07.00 uur (Nederlandse tijd).

ANP