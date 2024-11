Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare BMW E34-occasion is zo sterk als een moderne M3

Op Facebook stuitten we op een advertentie waar we héél hebberig van worden. Het gaat om een BMW 5-Serie van de E34-generatie die flink onder handen is genomen.

Als derde generatie 5-Serie kwam de E34 eind jaren tachtig op de markt. Net als bij zijn voorganger, de E28, kwam ook hiervan een heuse M5. Onder de kap van dat sportieve topmodel een flinke zes-in-lijn met maximaal 340 pk. Niet mis, maar de zescilinder van deze occasion produceert nog veel meer vermogen.

BMW E34-occasion met turbo

Volgens de verkoper van de BMW levert deze 5-Serie nu maar liefst 510 pk. Dat lukt uiteraard niet zomaar. Om tot die vermogenscijfers te komen, moest een flinke turbo worden geïnstalleerd. Dat is geen plug-and-play, aangezien de M50 onder de kap af fabriek een atmosferische motor is.

Er komt het nodige kijken bij het installeren van een turbo. Denk aan een andere uitlaat, spruitstuk, injectoren, brandstofpomp en ECU. En dan zijn we vast nog een hoop vergeten. Afhankelijk van het beoogde vermogen, zul je ook de motor zelf moeten verstevigen. Dat is in dit geval gebeurt. Zo is de BMW voorzien van gesmede zuigers en drijfstangen. Daarnaast zijn sterkere kopbouten van ARP geplaatst.

Veel aanpassingen

Het onderblok van de M50 is gemaakt van gietijzer en daarmee erg sterk. Om die reden is de M50-motor geliefd bij tuners. Wel wordt er vaak een andere kop op gezet, zoals ook hier gebeurd is. Af fabriek had de motor 2,5 liter slagvolume, maar mede door het plaatsen van een andere cilinderkop (van een M52) is dit vergroot tot drie liter. De krukas komt van een 3,0-liter M54-motor.

(Afbeelding: Facebook / Taco Post) (Afbeelding: Facebook / Taco Post) (Afbeelding: Facebook / Taco Post) (Afbeelding: Facebook / Taco Post) (Afbeelding: Facebook / Taco Post)

(Afbeelding: Facebook / Taco Post) (Afbeelding: Facebook / Taco Post) (Afbeelding: Facebook / Taco Post) (Afbeelding: Facebook / Taco Post) (Afbeelding: Facebook / Taco Post)

Met al die aanpassingen levert deze BMW E34-occasion nu dus 510 pk. Zoveel vermogen vergde de upgrade naar een keramische koppeling met zwaardere drukgroep. Daarnaast is de 5-Serie voorzien van BMW M6-remmen en zijn er stevigere bussen in de ophanging geplaatst. Het is goed te zien dat de BMW verlaagd is. De verkoper spreekt over een schroefset, maar noemt daarbij niet welke.

Prijs van de getunede 5-Serie

Wel geeft hij aan dat de auto loopt ‘als een raket’. Dat geloven we wel met 510 pk onder je rechtervoet. De aanbieder vraagt 14.750 euro voor zijn heftig getunede BMW E34. Dat zijn natuurlijk behoorlijk wat centen, maar relatief gezien valt het mee. Niet alleen zit er flink wat tijd en geld in dit project, ook vind je niet makkelijk een occasion met zoveel vermogen voor dit bedrag. Wat ontbreekt in de advertentie is de tellerstand. Wel wordt-ie geleverd met nieuwe apk.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.