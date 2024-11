Deel dit: Share App Mail Tweet

Hamilton wint vrije training in Las Vegas, Verstappen vijfde

Lewis Hamilton heeft de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Las Vegas gewonnen. De Brit zette een tijd neer van 1.35,001. Max Verstappen moest met een tijd van 1.36,038 genoegen nemen met de vijfde plaats. Zijn grootste concurrent Lando Norris deed het beter en eindigde als derde, met 1.35,954.

Verstappen zei over de boordradio dat hij problemen had met zijn stuurwiel, meldt motorsport.com. Het stuur zou ongewild in- en uitschakelen.

Om 07.00 uur Nederlandse tijd begint in Las Vegas de tweede vrije training.

ANP