Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe laadnetwerk in China nu explosief uitbreidt: ‘Het is wildgroei’

De groei van de EV-sector gaat snel in China, omdat automakers constant innoveren. Veel van de ontwikkeling zit in accu’s, snelladen en laadnetwerken.

Met de groei van de NEV-markt in China stijgt ook het aantal laadnetwerken explosief. Het is meer een wildgroei, met veel verschillende spelers die alleen of in samenwerking met anderen als een razende nieuwe netwerken lanceren. De spelers zijn de autofabrikanten zelf, benzinemaatschappijen, geheel nieuwe bedrijven, maar zelfs ook accufabrikanten komen met laadstations.

Laadnetwerk in China telt bijna 10 miljoen laadpalen

Op dit moment heeft China tegen de 10 miljoen laadpalen, dat is inclusief alle soorten snelladers, gewone openbare laadpalen en thuisladers. Het aantal laadstations ligt rond de 3,2 miljoen, met ongeveer 1,4 miljoen snellaadstations. Het precieze aantal is lastig te berekenen, omdat China iedere dag tientallen nieuwe stations opent.

Hierdoor is laden in grote Chinese steden bijna overal mogelijk. Nieuwe gebouwen worden meteen voorzien van elektra voor laadpalen in de parkeergarage. Langs de snelwegen staan om de paar kilometer grote laadstations.

EV-leven in minder dichtbevolkt gebied nog moeilijker

In de drukbevolkte noordelijke, zuidelijke en centrale provincies hoeven consumenten niet bang te zijn voor een lege accu. In de minder dichtbevolkte provincies in het westen van China is het EV-leven nog iets moeilijker, maar ook daar schieten de laadstations als paddenstoelen uit de grond. Volgens de bedrijfsorganisatie China Charging Alliance is de huidige laadpaal-tot-auto-verhouding 1:2,5 en dus is er volgens de organisatie nog veel ruimte voor verdere groei.

Deze groei wordt mede mogelijk gemaakt door een actieve ondersteuning van centrale en lokale overheden, bouwbedrijven die 24/7 doorwerken, en doordat alle onderdelen van een laadstation in China zelf worden geproduceerd en dus snel beschikbaar zijn.

De Fastneds van China

De markt voor laadnetwerken is grotendeels in handen van private bedrijven. De grootste Chinese spelers zijn nog onbekende namen in het Westen. De Fastneds van China zijn bedrijven als TELD, Star Charge en KYC. Deze bedrijven exploiteren hun eigen netwerken en leveren infrastructuur voor andere partijen, zoals autofabrikanten of winkelketens.

De drie bedrijven hebben ieder rond de 500.000 laadpalen. Daaronder zit een categorie middelgrote spelers, met 100.000 tot 200.000 palen. Volgens schattingen beheerst de top-15 ongeveer 60% van de markt. Daarbuiten bestaan nog honderden kleinere bedrijven, die vaak alleen op lokaal niveau opereren.