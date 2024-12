Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zou het nut van een Baby on Board-sticker moeten zijn

Als we een auto tegenkomen met een Baby on Board-sticker achterop vragen we ons steevast af waarom die daar zit? Wat hebben andere weggebruikers eraan om te weten dat er mogelijk een kindje aan boord is? Of heeft die sticker een ander nut?

‘Dit bord is ontworpen om hulpdiensten erop te attenderen dat er een baby of kind in de auto aanwezig is in geval van een calamiteit’, lezen we bij een grote Nederlandse webwinkel. Het betreffende Baby on Board-bordje is met een zuignap aan de ruit te bevestigen.

Brandweer: ‘Baby on Board-sticker is onzin’

Die hulpdiensten letten daar echter helemaal niet op. De Nederlandse brandweer heeft bijvoorbeeld aangegeven altijd zelf te controleren wie er in een auto zit of zat. Veel ouders met een Baby on Board-bordje laten hem namelijk gewoon op ruit ook zitten, ook al is hun kindje niet ‘aan boord’.

Andere bestuurders tot voorzichtigheid manen

Verder zeggen kersverse ouders de sticker te gebruiken om overige verkeersdeelnemers te attenderen op de aanwezigheid van een kleine bijrijder, zodat medeweggebruikers wat voorzichtiger zijn en meer afstand houden.

Er is geen bewijs te vinden dat dat ook daadwerkelijk zo werkt, maar we vinden het een schattige, licht naïeve gedachte. Agressieve rijders worden niet ineens minder agressief van een geel bordje, dat veel andere bestuurders waarschijnlijk niet eens waarnemen in de drukte van het verkeer.