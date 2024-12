Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom in deze kabeltape van Honda superhete chilipepers zitten

Kom je in de garage een muis, rat of steenmarter tegen, die overduidelijk om water smeekt? Dan heeft-ie aan deze kabeltape van Honda zitten knagen.

De bekabeling van een auto oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op knaagdieren. Om nou te voorkomen dat ze zich toch tegoed doen aan leidingen en kabels, heeft Honda iets heel slims bedacht.

Honda Rodent Tape

Het heet Honda Rodent Tape en is bedoeld om knaagdieren de schrik van hun leven te geven als ze op kabels gaan zitten kauwen. In de tape zit capsaïcine, de stof in chilipepers die ze zo heet maakt.

Zijn er al mensen die ervan hebben geproefd? De vragen stellen, is hem beantwoorden. Natuurlijk! Een Youtube heeft een rol van de tape gekocht en eraan gezogen.

Volgens hem was het niet zo pittig. Hij vergelijkt de Honda Rodent Tape met een pepertje op een broodje van Subway. Maar waarschijnlijk is het effect in veel kleinere dieren een stuk groter.

Knaagdieren zoeken warmte

Overigens is wat we hierboven hebben geschreven niet helemaal waar. De bekabeling van auto’s oefent geen aantrekkingskracht uit op knaagdieren. Ze zijn gewoon op zoek naar warme plekjes.

Na het rijden blijft de motorruimte van een auto nog geruime tijd warm en dat vinden steenmarters in de herfst en de winter heerlijk. Ook omdat ze er geen last hebben van de regen en de wind.

Dat ze in de auto overnachten, is het probleem echter niet. Bij knaagdieren blijven de tanden altijd maar groeien, dus ze houden ze kort door op harde materialen te knagen. En dat doen ze dan op kabels.