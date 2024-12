Deel dit: Share App Mail Tweet

Degelijke hot hatch-occasion uit Japan is perfecte eerste auto

Over het algemeen zijn prijs, betrouwbaarheid en verbruik de criteria waar kopers een occasion op uitzoeken. Maar dat is niet wat het hart van de gemiddelde autoliefhebber sneller doet kloppen. Gelukkig zijn er occasions die wel aan de zojuist genoemde criteria voldoen, maar ook garant staan voor een sportieve rijervaring. De Suzuki Swift Sport als ideale eerste auto is hier het perfecte voorbeeld van.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Hot hatch-occasion voor 7.000 euro

Deze week zoeken we naar leuke hot hatch-occasions voor maximaal 7.000 euro. De eerste kandidaat van deze week is de deze betaalbare hot hatch uit Frankrijk. Als tweede vonden wij deze sportieve Italiaan in hetzelfde segment. Vind je deze Europese auto’s beide niks? Dan is deze Japanner mogelijk de perfecte keuze.

Suzuki Swift Sport occasion (2005 – 2010)

Met de introductie van de vijfde generatie Suzuki Swift in 2005 kwam er ook een nieuwe Suzuki Swift Sport. Het standaardmodel heeft een vermogen van 92 pk of 101 pk, afhankelijk van de motorinhoud. Deze hot hatch beschikt daarentegen over een 1,6-liter viercilinder, die een vermogen van 125 pk produceert. Pittig, maar nog altijd controleerbaar voor autofanaten die hun roze pasje net op zak hebben.

Hiermee behaalt de Swift Sport een topsnelheid van 195 km/h. De Japanner weegt 1.005 kg schoon aan de haak en accelereert binnen 8,9 seconden naar 100 km/h. Net als de eveneens betaalbare Renault Twingo RS beschikt de Swift Sport over een handgeschakelde vijftraps versnellingsbak.

Speelse hot hatch als eerste auto

Naast het feit dat de motor prima prestaties levert, is het blok ook zeer betrouwbaar. Een echte Japanner dus. De scherpe besturing en prima wegligging dragen bij aan het speelse weggedrag. De Swift Sport oogt ook als een echte hot hatch. Dit komt onder meer door de achterbumper met duidelijk zichtbare sportuitlaten en de achterspoiler.

Ook aan de voorkant is de auto goed te onderscheiden van het standaardmodel door de diepe bumper met grote luchtinlaten en de kenmerkende mistlampen. Verder is het onderstel sportiever afgesteld en beschikt de Swift Sport over schijfremmen rondom. Het interieur is mooi afgewerkt en laat – met de lage aanschafprijs in ogenschouw genomen – weinig te wensen over. Je vindt een goed exemplaar van de Swift Sport al voor zo’n 5.000 euro op Gaspedaal.nl.

Kwaaltjes van de Suzuki Swift Sport-occasion

Wil jij een tweedehands Suzuki Swift Sport kopen? Dan is er aantal dingen waar je op moet letten. Zo weigeren de ruitenwissers en richtingaanwijzers in sommige gevallen dienst, of gaan ze juist spontaan aan. Er zit dan vocht in de stekkers van de boordcomputer, droogmaken en goed aansluiten is alles wat er moet gebeuren.

Als de motor niet aanslaat, kan dat komen door een weigerachtig hoofdrelais. Dat is vervelend, maar niet kostbaar. Een andere veelvoorkomende kwaal is dat de ring van het ABS op een voorwiel losbreekt. Dat gaat vaak rammelen en moet worden vernieuwd. Afgezien van deze kwaaltjes is de Suzuki Swift Sport een betaalbare en vrij betrouwbare hot hatch die voor een brede glimlach zorgt bij menig autoliefhebber.

Ben je benieuwd naar de Suzuki Swift Sport? Bekijk dan onderstaande Occasion Battle, waarin de Swift Sport het opneemt tegen een andere betaalbare hot hatch.