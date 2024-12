Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze budget-occasion biedt veel rijplezier voor heel weinig geld

Een eerste auto moet moet voor veel mensen aan enkele basiscriteria voldoen. Zo moet-ie niet al te duur zijn, maar wel betrouwbaar en zuinig. Dat betekent nog niet dat een eerste auto saai moet zijn. Kijk maar naar deze Fiat Panda 100HP-occasion.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie zoekt wekelijks naar leuke occasions in een bepaald segment.

Hot hatch-occasion voor 7.000 euro

Deze week zoeken we naar leuke hot hatch-occasions voor maximaal 7.000 euro. De eerste kandidaat van deze week is de deze betaalbare hot hatch uit Frankrijk. Als tweede kandidaat vonden wij deze Fiat Panda 100HP. Vind je beide niks? Wacht dan op de derde occasion, die we later deze week aan je voorstellen.

Fiat Panda 100HP (2006 – 2010)

Wie aan een Fiat Panda van de tweede generatie denkt, denkt niet direct aan sportief rijdende auto. De standaard benzinemodellen van de Fiat Panda beschikken over een 1,1 of 1,2-liter viercilinder met respectievelijk 54 en 60 pk. Deze zijn bepaald niet rap. Gelukkig kwam Fiat in 2006 met de Fiat Panda 100HP. Deze hot hatch heeft veel meer vermogen dan het standaardmodel. Hij beschikt, zoals de naam al doet vermoeden, over 100 pk.

Dit vermogen komt voort uit een 1,4-liter viercilinder die eerder gebruikt werd in de Fiat Punto. De Panda 100HP heeft een handgeschakelde zesbak waarmee een topsnelheid van 185 km/h te behalen is. Dankzij zijn lage gewicht van 950 kg, weet de 100 HP binnen 9,5 seconden naar de 100 km/h te sprinten. Ook het verbruik van de betrouwbare motor is noemenswaardig. De hot hatch-occasion heeft namelijk een gemiddeld verbruik van 1 op 15.

Een echte hot hatch

Naast de motorische verschillen, verschilt het rijgedrag van de hot hatch ook enorm met het standaardmodel. De Panda 100 HP is staat lager op het asfalt, is stugger geveerd en rijdt hierdoor een stuk sportiever.

Verder beschikt de hot hatch over schijfremmen op alle wielen. De aanwezigheid van getint glas en stoerder ogende bumpers maken deze Fiat Panda 100HP tot een echte hot hatch. Het directe en enthousiasmerende stuurgedrag maakt het plaatje compleet. Je vindt 100HP’s al vanaf zo’n 3.000 euro op Gaspedaal.nl.

Aandachtspunten van de Fiat Panda 100HP-occasion

Overweeg jij om een Panda 100HP aan te schaffen? Dan is er en aantal dingen waar je op moet letten. Hoewel de Italiaan vrij betrouwbaar is gebleken, zijn de achterste schokdempers en toplagers vaak versleten. Ook heeft de Panda 100 HP af en toe last van roestvorming. Goed op letten dus.

Meer weten over de Fiat Panda 100HP? Check dan onderstaande Occasion Battle, waarin de Panda het opneemt tegen een andere betaalbare hot hatch.