Deze speelse hot hatch is nu ontzettend betaalbaar als occasion

Compact, speels en het liefst een beetje betrouwbaar. Het recept voor een ideale hot hatch. Perfect voor de autofanaten die sportief willen rijden, voor relatief weinig geld. Dat kan bijvoorbeeld met een Renault Twingo RS-occasion.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie zoekt wekelijks naar leuke occasions in een bepaald segment.

Hot hatch voor 7.000 euro

Deze week zoeken we naar leuke hot hatches voor maximaal 7.000 euro. Als eerste kandidaat hebben we de Renault Clio RS. Vind je dit niks? Wacht dan op de alternatieven waar we je later deze week aan voorstellen.

Renault Twingo RS (2008 – 2013)

Na de lancering van de tweede generatie Renault Twingo in 2007, werd in 2008 de eerste Twingo RS op de markt gebracht. Het model heeft stuggere schokdempers, kortere veren en een stijvere stabilisatorstang dan de standaardversie.

De 1,6-liter viercilinder met zestien kleppen levert in de RS-uitvoering 133 pk. Een aangepast inlaatsysteem, andere nokkenassen, een hogere compressieverhouding (11:1) en een kunstig gevormd uitlaatspruitstuk optimaliseren de gaswisseling.

Met deze 133 pk en een gewicht van 1.124 kg, sprint de Twingo RS-occasion in 8,7 seconden naar de 100 km/h. De versnellingsbak heeft echter vijf, in plaats van zes versnellingen, omdat Renault hier kosten op wilde besparen.

Een echte hot hatch

Ook is is de spoorbreedte van de Twingo RS met 6 centimeter vergroot ten opzichte van het standaardmodel. Het ESP is volledig uit te schakelen en de remmen bieden precies het juiste gevoel en de benodigde stopkracht.

Al met al is de Renault Twingo RS een betrouwbare hot hatch die weinig nadelen kent. De Twingo RS die wij vonden bij een autobedrijf in Breda, komt uit 2009 en heeft 96.000 kilometer op de teller staan. Ook is de distributieriem net vervangen. De vraagprijs: 6.250 euro.

Aandachtspunten van de Renault Twingo RS-occasion

Bij de aanschaf van een Renault Twingo RS-occasion moet je op een aantal dingen letten. De motor is een betrouwbare krachtbron die goed presteert. Het is wel verstandig om regelmatig de olie te checken en eventueel bij te vullen, zoals eigenlijk voor elke occasion geldt. Naast het gebruikelijke onderhoud willen de bobines het af en toe vroegtijdig stukgaan, maar deze zijn goedkoop te vervangen.

Waar je goed op moet letten bij de aanschaf van een Twingo RS is het onderstel. Het sportonderstel van de RS wordt intensief belast. Veel onderdelen zijn RS-specifiek en duurder dan delen voor de reguliere Twingo. Als de auto door een te hoge fuseekogelspeling niet door de apk komt, meestal als gevolg van gescheurde hoezen, moet de complete draagarm worden vernieuwd. De levensduur van de voorbanden is afhankelijk van de rijstijl van de bestuurder. Controleer remschijven en remblokken op overmatige slijtage en check of de koppeling en de versnellingsbak spelingvrij werken.