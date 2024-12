Deel dit: Share App Mail Tweet

EV-rijden duurder dan brandstofauto: ‘Overheid moet nu ingrijpen’

Het aanbod betaalbare elektrische auto’s is dit jaar flink gegroeid. Toch blijven veel Nederlanders huiverig voor de EV, zo blijkt uit de Elektrisch Rijden Monitor 2024 van de ANWB. Niet vreemd, EV-rijden blijkt inmiddels duurder dan rijden in een brandstofauto. De organisatie roept de overheid dringend op om in te grijpen.

Hoewel er meer en meer elektrische auto’s verschijnen, is het aantal mensen dat een EV overweegt gelijk gebleven. De ANWB schrijft dit toe aan onduidelijk beleid en stijgende kosten.

Wegenbelasting voor EV-rijders blijkt grote drempel

De organisatie doelt met name op de motorrijtuigenbelasting waar EV-rijders vanaf 2025 mee te maken krijgen. Komend jaar zal dat slechts 25 procent van het reguliere tarief zijn. Dat wordt stapsgewijs afgebouwd naar 100 procent in 2030. In verhouding zullen elektrische rijders dan meer betalen door het zware accupakket.

EV-rijden goedkoper dan rijden in benzineauto

Anders dan de afgelopen jaren, is EV-rijden volgens de ANWB inmiddels al duurder dan rijden in een brandstofauto. Rijden in een elektrische auto kost gemiddeld 75,6 eurocent per kilometer, tegenover 66,8 eurocent per kilometer in een vergelijkbare benzineauto.

“Ongeacht of men positief of negatief staat tegenover de veranderingen in de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s, zijn Nederlanders vooral op zoek naar zekerheid”, schrijft de ANWB. De helft van de Nederlanders zegt immers dat de wegenbelasting invloed heeft op de aanschaf van een EV.

De wegvallende EV-steun van het huidige kabinet is problematisch volgens de ANWB. “De snelheid waarmee stimuleringsmaatregelen, met name de MRB-korting, worden afgebouwd is te snel in verhouding tot de grote investering die Nederlanders nog steeds moeten doen bij de aankoop van een elektrische auto.”

‘Het is essentieel dat de overheid nu maatregelen neemt.’

“Het is essentieel dat de overheid nu maatregelen neemt om elektrisch rijden betaalbaar te maken en duidelijkheid te verschaffen over de kosten, zoals de motorrijtuigenbelasting”, stelt de ANWB. “Stimulering blijft noodzakelijk, want volgens de huidige kabinetsplannen betalen elektrische rijders meer wegenbelasting dan vergelijkbare brandstofauto’s, vanwege het extra gewicht van de accu.”

Meer betaalbare elektrische auto’s

Ook de nog altijd forse aanschafprijzen van EV’s zijn een punt van zorg. Hoewel elektrische auto’s relatief prijzig zijn, is het aantal nieuwe EV’s tot 50.000 euro dit jaar gestegen van 57 naar 83 modellen.

Het aantal EV’s met een nieuwprijs tot 35.000 is ruim verdubbeld naar 16. Ook zal het occasionaanbod verder uitbreiden, mede door aflopende leasecontracten.

Voor- en nadelen elektrisch rijden

Het onderzoek richtte zich ook op de grootste voor- en nadelen van elektrisch rijden die Nederlanders ervaren. ‘Beter voor het klimaat’, ‘beter voor de gezondheid en het milieu’ en ‘het kunnen rijden op eigen energie’ worden als voornaamste pluspunten bevonden.

De grootste minpunten zijn de grote aanschafprijs, onvoldoende actieradius en onzekerheid over de levensduur van de accu.