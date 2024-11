Deel dit: Share App Mail Tweet

Subsidiepot nieuwe elektrische auto leeg! Koop nog snel een gebruikte EV

Wilde je nog een nieuwe elektrische auto kopen of privateleasen met subsidie? Jammer joh, te laat! De subsidiepot is leeg. Koop dus nog snel een gebruikte EV, want daar is nog wel subsidie voor beschikbaar.

Waarom sporen we je zo aan? Omdat vanaf 1 januari de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) niet meer bestaat. Het kabinet heeft er een streep door gezet. Dit is dus je laatste kans om nog met subsidie een EV te kopen.

Tweedehands elektrische auto

Dat zal dan een tweedehandse moeten zijn, want alleen daar is nog budget voor. Van de oorspronkelijke 52,5 miljoen euro is op het moment van schrijven 6,74 miljoen euro. En dat is genoeg voor 3.370 kopers, want het subsidiebedrag voor elektrische occasions ligt op 2.000 euro.

Om daarvoor in aanmerking te komen, moet een gebruikte EV een actieradius hebben van minstens 120 kilometer. Ook moet zijn nieuwprijs minstens 12.000 euro zijn en maximaal 45.000 euro.

Nieuwe elektrische auto

Wie in het afgelopen jaar een nieuwe EV kocht of privateleasete, kon 2.950 euro krijgen. Helaas is de subsidiepot nu leeg. Er zat 58 miljoen euro in, dus hebben maar liefst 19.661 Nederlanders daarvan kunnen profiteren.

Er kan nog budget vrij komen

Nou moeten we daarbij vermelden dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland niet alle aanvragen al heeft beoordeeld. Het kan dus zijn dat er nog aanvragen worden afgewezen, omdat ze bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden voldoen. Ook worden aanvragen soms ingetrokken. In beide gevallen, zo meldt de Rijksdienst, komt er budget vrij.