Circuit Las Vegas neemt maatregelen tegen losrakende putdeksels

Alle putdeksels op het Formule 1-circuit van Las Vegas zijn aangepakt. Een aanzienlijk deel is afgedekt met asfalt, de rest heeft een zwaardere verankering gekregen om ze op hun plaats te houden, meldt motorsport.com. Met de aanpassingen moet een herhaling van vorig jaar worden voorkomen. Toen reed de Spanjaard Carlos Sainz al na tien minuten in de eerste vrije training de onderkant van zijn Ferrari kapot door een losse putdeksel.

Het incident leidde ertoe dat de vrije training niet meer kon worden hervat. De wedstrijdleiding vlagde de sessie af en nam uitgebreid de tijd om alle putdeksels op het 6,2 kilometer lange circuit te inspecteren. Enkele uren later dan gepland kon de tweede training beginnen. Het was toen midden in de nacht in Las Vegas.

“Ik hoop dat het probleem is opgelost, want het is voor de veiligheid noodzakelijk dat er niet weer zoiets kan gebeuren”, zei Sainz tegen verslaggevers.

ANP