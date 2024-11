Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Hyundai Ioniq 9 is 7-zits vlaggenschip met flinke range

De Koreanen hebben het doek getrokken van de nieuwe Hyundai Ioniq 9. Deze zevenzits EV vormt het absolute topmodel in de modelreeks van het merk.

Van Hyundai kenden we al de Kona Electric, de Ioniq 5 met zijn retro styling, de zeer gestroomlijnde Ioniq 6 en sinds kort de kleine en betaalbare Inster. Aan de andere kant van het spectrum wordt nu dus de Hyundai Ioniq 9 (en dus niet Ioniq 7) toegevoegd.

Hyundai Ioniq 9 als technisch broertje van de Kia EV9

Het technische broertje van de Ioniq 9, de Kia EV9, heb je wellicht al op straat zien rijden. Met zijn bijzondere design en flinke proportie is de EV immers niet te missen. Vind je het hoekige lijnenspel van de EV9 niks, maar verlang je wel naar een elektrische zes- of zevenzitter? Dan is deze nieuwe Hyundai wellicht iets voor jou.

De Ioniq 9 komt evengoed met een opmerkelijk uiterlijk, al hij is wel duidelijk anders dan de EV9. Met een lengte van 5,06 meter is hij enkele centimeters langer dan de Kia. Nog meer ruimte aan boord, zou je zeggen. Maar dat moet nog blijken. De daklijn is immers behoorlijk afgerond. We zijn benieuwd hoe het leven op de derde zitrij is.

Bagageruimte

Hoewel de EV plaats biedt aan zes tot zeven personen, is er nog altijd voor 620 liter bagageruimte beschikbaar. Dat is aanzienlijk minder dan de 828 liter die je krijgt bij de EV9 met alle zitrijen omhoog. Klap je de derde zitrij neer, dan ontstaat er in de Hyundai 1.323 liter kofferbakruimte. Een royale frunk van 52 liter is ook aanwezig. In de achterwielaangedreven variant meet deze opbergruimte onder de voorklep zelfs 88 liter.

In zeszits formatie zijn de twee losse stoelen van de tweede zitrij draaibaar, net als in de Kia EV9. Op de persfoto’s is een fraai interieur te zien. Het infotainmentsysteem en het digitale instrumentarium delen een paneel. Hyundai weet inmiddels dat ook fysieke knoppen geliefd zijn, dus ook daar ontbreekt het gelukkig niet aan. Het standaard audiosysteem bevat acht speakers en een veertien speaker tellende geluidsinstallatie van Bose is optioneel.

Uitvoeringen van de Hyundai Ioniq 9

De EV9 mag dan een tandje ruimer zijn, met de Hyundai Ioniq 9 kom je verder op een volle accu. Dat komt niet alleen door zijn efficiënt gelijnde koets, maar ook door zijn grotere accupakket. Het bakbeest heeft immers 110,3 kWh aan opslagcapaciteit, wat bij de Long Range RDW genoeg is voor een WLTP-bereik van 620 kilometer. Deze versie heeft 218 pk en 350 Nm koppel.

De Long Range AWD heeft daarnaast een kleinere, 95 pk sterke elektromotor op de vooras. Daarmee is hij iets vlotter, maar voor het echt snelle accelereerwerk heb je de Performance AWD-uitvoering nodig. Deze heeft zowel op de voor- als de achteras een 218 pk sterke elektromotor. Daarmee heeft hij voldoende vermogen om in 5,2 seconden van 0 naar 100 km/h te sprinten.

350 kW snelladen

Het zal wel even duren voordat die grote accu vol zit, toch? Valt mee. Aan een capabele DC-paal haalt de Hyundai Ioniq 9 een laadsnelheid van maar liefst 350 kW. Ondanks zijn formaat, kun je de accu dan in slechts 24 minuten van 10 naar 80 procent laden.

2.500 kilogram trekgewicht

“De Ioniq 9 onderscheidt zich ook door zijn buitengewone trekcapaciteiten. In de aanhangwagenmodus detecteert de auto automatisch het gewicht van de trailer en past de geschatte actieradius daarop aan”, schrijft het merk in zijn persbericht. Het maximale trekgewicht van 2.500 kilogram is indrukwekkend, maar onderscheidend niet per se. Althans, niet ten opzichte van de nauwverwante EV9 die dezelfde cijfers noteert.

Geïnteresseerd in Hyundais nieuwe topmodel? Dan zul je nog even geduld moeten hebben. In de eerste helft van 2025 wordt de Ioniq 9 op de Koreaanse en Amerikaanse markt geïntroduceerd. Daarna is Europa aan de beurt.