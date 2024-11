Deel dit: Share App Mail Tweet

Hamilton overwoog laatste races voor Mercedes niet te rijden

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton overwoog na de voor hem teleurstellend verlopen Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1 serieus om zijn laatste drie races voor Mercedes niet meer te rijden. “Het voelde toen alsof ik na dat weekend niet meer terug wilde komen, maar ik denk dat dat logisch is. Het is frustrerend als je zo’n slecht seizoen hebt, waarvan ik er nooit meer een hoop te hebben”, zei de 39-jarige Brit op een persconferentie in Las Vegas.

Hamilton, die volgend seizoen overstapt naar Ferrari, uitte begin deze maand na zijn tiende plek in São Paulo zijn frustraties via de teamradio. “Als dit de laatste keer is dat ik mijn opwachting heb mogen maken, dan is het zonde dat het zo slecht was, maar ik ben blij voor jullie.” Zijn team gaf daarna aan dat Hamilton iets anders bedoelde, maar de coureur zei in Las Vegas dat hij er wel degelijk zo over dacht.

“Maar nu ben ik er mentaal beter aan toe dan op elk ander moment dit seizoen. Ik ga er nog steeds vol voor. Ik heb een team waar ik nog steeds van hou en ook al ga ik weg, ik wil ervoor zorgen dat ik ze het beste geef wat ik kan in de volgende races.”

Hamilton verlaat Mercedes na twaalf seizoenen en zes wereldtitels. Met in totaal zeven kampioenschappen is de Brit samen met Michael Schumacher recordhouder in de Formule 1.

ANP