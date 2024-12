Deel dit: Share App Mail Tweet

Gigantische wereldster bouwt Lucid Air om naar diesel-coupé

Een Lucid Air die is omgebouwd naar diesel-coupé? Het klopt echt… Althans, voor een deel.

Deze bijzondere Lucid komt uit de koker van niemand minder dan Shaquille O’Neal, een voormalig basketbalspeler van 2,16 meter.

Lucid Air Coupé speciaal voor Shaquille O’Neal

De gemiddelde basketbalspeler past niet in elke auto. NBA-legende Shaq weet daar alles van. Gelukkig heeft hij de nodige miljoenen bij elkaar gespeeld, waardoor hij nu overal een oplossing voor kan vinden.

(Afbeelding: Instagram / @shaq) (Afbeelding: Instagram / @shaq) (Afbeelding: Instagram / @shaq) (Afbeelding: Instagram / @shaq) (Afbeelding: Instagram / @shaq)

(Afbeelding: Instagram / @shaq) (Afbeelding: Instagram / @shaq) (Afbeelding: Instagram / @shaq) (Afbeelding: Instagram / @shaq) (Afbeelding: Instagram / @shaq)

Zo liet hij een Lucid Air ombouwen tot stijlvolle coupé. Deze klus is uitgevoerd door het bekende tuningsbedrijf West Coast Customs, dat ongetwijfeld ook de stoel een eindje naar achteren heeft verplaatst.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het resultaat ontzettend fraai is. Alsof Lucid het zo bedacht heeft. Daar moet bijgezegd worden dat de elektrische sedan al geen verkeerd ogende auto was om mee te beginnen.

Van elektrisch naar diesel?

Maar is het nog wel een elektrische auto? Jazeker. Maar waar slaat de kop boven dit artikel dan op. Nou, op de neus van de Lucid van Shaquille O’Neal staat niet langer ‘Lucid’ uitgespeld, maar ‘diesel’. Dat verwijst in dit geval niet naar de aandrijflijn, maar naar Shaqs artiestennaam DJ Diesel.

Go big or go home, is ongetwijfeld het motto van de voormalig NBA-speler. Met dat in het achterhoofd betreft het vast de Lucid Air Sapphire, die zich met 1.251 pk de allersterkste uitvoering mag noemen. Autovisie testte eerder de Touring-variant. Die video zie je hieronder.