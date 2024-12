Deel dit: Share App Mail Tweet

Oei, Ferrari 12Cilindri crasht hard tijdens testrit voor pers

In het Luxemburgse Clervaux is een Ferrari 12Cilindri in de kreukels gereden. Naar verluidt gebeurde dit tijdens een persevenement.

Glibberig asfalt en een hoogtoerige V12 die maar liefst 830 pk naar de achterwielen stuurt, blijkt een ongelukkige combinatie. Althans, voor degene die de macht over het stuur verloor. Wie dat is, is niet duidelijk. Het kan een journalist zijn geweest, maar ook een van de organisatoren.

Ferrari 12Cilindri zwaar beschadigd na crash

Het goede nieuws is dat voor zover bekend niemand gewond is geraakt. Zoals te zien op de afbeelding, is de auto zelf wel zwaar gehavend. Pijnlijk, ook voor de portemonnee. In Nederland ben je minstens een half miljoen kwijt aan een Ferrari 12Cilindri.

Degene die de macht over het stuur is verloren, zal behoorlijk balen en heeft vermoedelijk ook een flinke deuk in zijn ego gereden. Niet gek, maar aan de andere kant zit een ongelukje in een klein hoekje. Zeker als je op een frisse en vochtige herfstmorgen in Luxemburg een gepeperde, Italiaanse volbloed onder je kont hebt.

Met een beetje geluk is de almachtige, natuurlijk ademende V12 die tot wel 9.500 toeren per minuut kan draaien ongedeerd gebleven. Alles weten over deze waanzinnige GT? In onderstaande video stelt Autovisie-redacteur Stijn Kuster hem aan je voor.