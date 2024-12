Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is het goedkoopste tankstation van Nederland

De brandstofprijzen in Nederland zijn over het algemeen niet mals. Toch kun je een hoop geld besparen door het juiste tankstation te kiezen. Het platform MultiTankcard zocht uit waar je in 2024 het goedkoopst E10-benzine en diesel tankt.

We wisten al dat tanken bij onbemande pompstations ver van de snelweg vandaan je een hoop geld kan schelen. De analyse van MultiTankcard laat zien dit verschil in 2024 nog groter is geworden, afgelopen jaar betaalde je gemiddeld 17,5 eurocent meer langs de snelweg. Ook is tanken buiten de randstad aanzienlijk goedkoper. Maar welk tankstation is nou het állergoedkooopste?

Goedkoopste tankstation van Nederland voor E10

Bewoners van het Drentse Havelte hebben geluk, want daar vind je Tankstation Kreuze. Met een gemiddelde prijs van 1,7125 euro voor een liter E10-benzine afgelopen jaar, mag Kreuze zich het goedkoopste tankstation van 2024 noemen.

Plek Tankstation Locatie Prijs (€/L) 1 Kreuze B.V. Havelte, Drenthe € 1,7125 2 Fieten Olie Steenwijk, Overijssel € 1,7270 3 Fieten Olie De Wijk Rogat, Drenthe € 1,7930

Goedkoopste pompstation voor diesel

Rijd je een dikke diesel? Dan ben je beter af bij Fieten Olie in het Overijsselse Steenwijk. Afgelopen jaar betaalde je hier gemiddeld 1,5097 voor een liter benzine. Nergens anders in Nederland lag de gemiddelde dieselprijs lager in 2024.