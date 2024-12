Deel dit: Share App Mail Tweet

Zeekr 7X moet jou uit de Volvo houden

Tussen de EX40 en EX90 biedt Volvo nog geen EX60 aan. Concullega Zeekr komt nu met de 7X die exact in het toekomstige segment van de EX60 opereert. Maar gaan Nederlanders ook echt overstappen?

Beide merken zijn onderdeel van het grote Chinese Geely. Toch zullen de EX60 en 7X in de toekomst flink afwijken. Dit komt doordat de Zeekr op een platform staat genaamd PMA2+ en de Volvo van een nieuw SPA3-megacastingplatform gebruik maakt.

Zeekr 7X of Volvo EX60

Verwacht dus niet dat de aanstaande Volvo EX60 onderhuids lijkt op de Zeekr 7X. De Zeekr heeft een 75 of 100 kWh-accupakket. De kleinste is een LFP en de grotere een NMC. De range bedraagt 480 en 615 kilometer.

De Zeekr 7X beschikt over een 800 volt-boordnet. Dit betekent onder andere dat hij ongeacht de uitvoering kan laden tot wel 480 kW. Aan de openbare laadpaal kan hij tot 22 kW laden.

Welke accu je ook kiest, de Zeekr 7X heeft in de basis altijd een 421 pk-aandrijflijn die goed is voor 440 Nm aan koppel. Het vermogen komt voort uit een elektromotor die de achterwielen aandrijft. Als topmodel is er de Zeekr 7X Performance. Deze heeft de grote accu en twee elektromotoren die 639 pk en 710 Nm aan koppel leveren. De elektromotoren zijn verdeeld over de voor- en achteras, het is dus een vierwielaandrijver. De range van deze snelle SUV bedraagt 543 kilometer. Voor de nul-naar-honderd-sprint heeft hij slechts 3,8 seconden nodig.

Overigens hoef je de vierwielaandrijver niet te kiezen voor het trekgewicht. Alle 7X-uitvoeringen mogen tot 2.000 kg geremd trekken.

Prijs in Nederland

De Zeekr 7X komt in de zomer van 2025 al naar Nederland. De prijzen beginnen bij net geen 53.000 euro. Wil je op de hoogte blijven van een rijtest met de Zeekr 7X? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.