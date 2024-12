Deel dit: Share App Mail Tweet

Wacht je op de Lamborghini-EV? Dan heb je nog lang geduld nodig

Bijna elk merk heeft inmiddels een volledig elektrische auto in de showroom staan. Lamborghini nog niet en dat blijft voorlopig zo.

Vorig jaar toonden de Italianen ons de Lamborghini Lanzador, een vierzits coupé die vrij hoog op zijn wielen staat. Dat voorproefje kregen we bijzonder vroeg, want de productieversie zou pas in 2028 op de markt komen. Die marktlancering is nu nog verder naar achteren geschoven.

Lamborghini-EV komt pas in 2029

De introductie van deze Lamborghini Lanzador staat nu op de kalender van 2029. Daarmee komt het Italiaanse supercarmerk rijkelijk laat met zijn eerste EV. Porsche levert al jaren de Taycan en komt binnenkort met de elektrische Boxster. Ook concurrent Ferrari is druk bezig met de ontwikkeling van een EV.

Lamborghini-fans die graag elektrisch willen rijden (bestaan die?), zullen dus nog langer geduld moeten hebben. Een andere optie is het aanschaffen van een Revuelto. Ja, daar ligt nog een flinke V12 achterin, maar als plug-in hybride kan hij zowaar enkele kilometers volledig elektrisch rijden.

Modelreeks al deels geëlektrificeerd

Hoewel een volledig elektrische Lamborghini nog en poosje op zich laat wachten, is het merk druk bezig met de elektrificatie van zijn wagenpark. Naast de Revuelto introduceerden de Italianen recent ook de Urus SE en Temerario die beide voorzien zijn van een deels geëlektrificeerde aandrijflijn.