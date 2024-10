Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Lamborghini Temerario een plug-in hybride is die je wél wil hebben

De opvolger van de Huracán moet het doel zonder diens epische V10, maar lijkt alles in huis te hebben om z’n voorganger snel te doen vergeten. Dit is de Lamborghini Temerario.

Hoewel Lamborghini altijd de naam van ‘bad boy’ onder de supercarmerken heeft gehad, is het nu zelfs het allereerste luxemerk dat uitsluitend modellen met een stekker (of liever stopcontact…) verkoopt. Toch weigeren de Italianen het stempel ‘PHEV’ op hun supercars te drukken. Liever spreekt Lamborghini voor de Revuelto en Temerario van HPEV’s, ofwel high performance electrified vehicles. Het kleine accupakket van beide modellen is dan wel extern oplaadbaar, met een capaciteit van slechts 3,6 kWh is het primair bedoeld als buffer om remenergie en overtollig vermogen van de 800 pk twin turbo vierliter V8 in op te slaan.

De Lamborghini Temerario heeft een nieuwe V8

Zoals het hoort in een ‘Lambo’ is de V8 het klapstuk van de auto. Een compleet nieuw blok met een maximum toerental van 10.000 omwentelingen per minuut, twee reusachtige turbo’s én een 150 pk elektromotor die direct aan de krukas is bevestigd.

Ook beide voorwielen worden elk door een 150 pk elektromotor aangedreven, maar het piekvermogen van de vier krachtbronnen bedraagt 920 pk. Niet lang geleden ‘hypercar’ waarden, nu de norm in supercar land. Evenals een topsnelheid van 343 km/h en een 0-100 sprint in 2,7 seconden. Ook kunnen de elektromotoren worden gebruikt om zeer nauwkeurige tractiecontrole en elektronische stabiliteitsprogramma’s mee te realiseren, waaronder een driftmodus met drie instelbare sliphoeken.

Het lag in de lijn der verwachtingen dat Lamborghini zonder de ‘ballast’ van een Audi R8 als zustermodel zou kiezen voor toepassing van meer koolstofvezel in de constructie van de Temerario. Het tegendeel blijkt echter waar, want de Temerario is vrijwel volledig van aluminium vervaardigd. Het droog gewicht komt uit op 1690 kilo, wat betekent dat er voor het rijklaar gewicht vermoedelijk nog 150 kilo bij mag worden opgeteld. Of het alsnog een lichtvoetige en wendbare sportwagen is, hopen we op een later moment te mogen beproeven. Nu is het eerst tijd voor een statische kennismaking met Lamborghini’s nieuwste ‘instapmodel’.