Rijtest alle Lamborghini V12’s: is de nieuwe Revuelto net zo goed?

De beste manier om te testen of de Lamborghini Revuelto zich met zijn illustere voorvaderen kan meten, is om ze stuk voor stuk achter elkaar te proberen. Dus dat is precies wat we hebben gedaan….

Lamborghini verkoopt tegenwoordig uitsluitend nog stekkerhybrides, maar dat klinkt erger dan het is. In de Revuelto dienen de elektromotoren nog steeds als ondersteuning van de dominante 6,5-liter V12. Dat de Revuelto een accupakket(je) aan boord heeft met een inhoud van slechts 3,8 kWh, zegt eigenlijk alles over het soort hybridesysteem waarmee we hier van doen hebben. Volledig emissieloos rijden met hulp van de drie elektromotoren is hooguit voor een kilometertje of 10 mogelijk, alvorens de V12 mag bijspringen. De hoogvoltage elektronica is primair bedoeld om het totale motorvermogen een boost te geven en een nieuwe dimensie van voertuigcontrole te openen.

De Lamborghini Revuelto heeft ook een V12

Het blok heeft dezelfde boring, slag en blokhoek als dat van de Aventador, maar wel een ander binnenwerk en andere koppen gekregen om zo het vermogen naar 825 pk (van 780 pk in de laatste Aventador) bij 9250 toeren te tillen. Het koppel bedraagt een even beangstigende 725 Nm die, om het hoogtoerige karakter te illustreren, pas bij 6750 toeren vrijkomt.

De 218 kilo wegende motor is 180 graden gedraaid, met op de achterkant een 193 kilo wegende, dwarsgeplaatste achttrapsautomaat met dubbele koppeling én geïntegreerde 150 pk elektromotor/generator. Dit ensemble drijft enkel en alleen de achterwielen aan. De enige connectie tussen voor- en achteras bestaat uit elektriciteitskabels. De voorwielen worden draaiende gehouden door een duo 150 pk en 325 Nm sterke elektromotoren met ééntraps reductieversnelling. Wanneer alles samenwerkt, kan de Revuelto 1015 pk aan het wegdek proberen te slijten.

Vanaf de bestuurdersstoel springen met name de draaiknopjes op het stuur in het oog, waarmee het karakter van de aandrijflijn en de rest van de auto in één van 13 configuraties kan worden geschakeld. Wat betreft het hybridesysteem is er keuze uit batterij opladen, batterij op niveau houden en een ‘hybride performance’ setting waarin de energie in de accu wordt ingezet om maximale snelheid te realiseren. Voor aandrijflijn, onderstel en dergelijke is er keuze uit de volledig elektrische cittá (ofwel ‘stad’) stand en de inmiddels bij Lamborghini bekende ‘straat’, ‘sport’ en ‘race’ settings.

Het onderstel dat daarmee wordt aangestuurd beschikt helaas niet langer over de fraaie pushrod-constructie van de Aventador, maar wel adaptieve schokdempers en vierwielbesturing. Om de meerwaarde van alle onderstel- en elektrotechniek in de Revuelto zo effectief mogelijk op waarde te kunnen schatten, kregen we van Lamborghini de gouden kans om eerst al z’n voorvaderen met in lengterichting geplaatste V12 te beproeven. Te beginnen met een Countach 25th Anniversary, via de Diablo SE 6.0 en de Murciélago LP 650-4 Roadster, tot aan de Aventador SVJ. Of de Revuelto met z’n elektro-ondersteuning zich tussen al dat geweld overeind kan houden, zie je in de video.