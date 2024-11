Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen noemt snelheid Red Bull in sprintrace veelbelovend

Max Verstappen (Red Bull) was best tevreden met de snelheid die hij had in de sprintrace van de Grote Prijs van Brazilië. De titelverdediger in de Formule 1 eindigde als derde achter de twee coureurs van McLaren, Lando Norris en Oscar Piastri. “Dat was best veelbelovend”, zei hij in het flashinterview na de sprintrace.

“Het duurde wat lang voor ik Charles Leclerc voorbij was”, zei Verstappen die de Ferrari-coureur pas in de achttiende ronde wist te passeren. “Het is lastig inhalen in een DRS-trein”, zei hij over de wagens die allemaal dicht op elkaar reden en daardoor voordeel van elkaar hadden. “Hij maakte een foutje en daardoor kon ik er alsnog voorbij.”

Verstappen verwacht dat McLaren nog steeds de snelste auto heeft voor de kwalificatie, die later zaterdag wordt verreden. “Hopelijk kan ik de schade beperken, met de vijf plekken gridstraf die ik heb”, zei hij. Door een motorwissel moet hij vijf posities naar achteren in de startopstelling.

Norris won de sprintrace doordat hij voorbij zijn teamgenoot werd gelaten. Hij pakte daarmee 2 punten meer dan Verstappen. “Ik ben er niet trots op, maar we hebben als team goed samengewerkt”, zei de Brit. “Het is de uitslag die we wilden en we hebben goede snelheid dus ik kijk uit naar de kwalificatie.”

ANP