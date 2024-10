Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijtest Lamborghini Urus SE: krachtigste en wildste ooit

Vanaf nu is Lamborghini een merk dat uitsluitend plug-in hybrides verkoopt. De Revuelto was de eerste, de Temerario arriveert binnenkort om de Huracan op te volgen, en nu is het de beurt aan de Urus SE. Het is de krachtigste en wildste Lamborghini Urus ooit!

Als SUV in plaats van sportwagen was dit misschien wel de makkelijkste auto voor Lamborghini om te elektrificeren, aangezien een kilootje meer of minder in dit segment niet zoveel uitmaakt en meer vermogen altijd welkom is. Een bijkomend voordeel is dat de Urus SE zoals elke plug-in hybride in Nederland een fiscaal voordeel geniet, waardoor de prijs tot ruim onder de drie ton is gezakt.

Krachtigste Lamborghini Urus

Tot nu toe was de Urus Performante met 666 pk de krachtigste variant van Lamborghini’s super-SUV. De SE gaat daar ruimschoots overheen met 800 pk en niet minder dan 950 Nm. Daarvoor wordt de aandrijflijn gebruikt die we onder andere kennen van de Porsche Cayenne Turbo Hybrid en Bentley Continental GT Speed. Maar dan met meer vermogen dan tot nu werd toegepast. De vierliter V8 met twee turbo’s is met een output van 620 pk niet meer zo sterk als voorheen, maar krijgt bijstand van een in de transmissie verwerkte elektromotor die er 192 pk en 483 Nm aan koppel aan toevoegt. Een volledig elektrische actieradius van meer dan 60 kilometer is met dank aan het 25,9 kWh accupakket mooi meegenomen.

Minstens net zo ingrijpend als de vermogenstoename is het nieuwe vierwielaandrijvingsysteem. Dat maakt niet langer gebruik van een Torsen middendifferentieel maar een Haldex koppeling. Daardoor kan het vermogen continu en nauwkeurig over beide assen verdeeld worden. Een elektronisch gestuurd sperdifferentieel op de achteras maakt het pakket compleet.

Het extra koppel en de mogelijkheid om het vrij over de vier wielen te verdelen, maakt de Lamborghini Urus SE wendbaarder en beter controleerbaar dan ooit tevoren. Aangevuld met luchtvering, adaptieve dempers, vierwielbesturing en variabele rolstabilisatoren, kan het karakter van de auto tot in detail naar de wens van de bestuurder worden aangepast. Van fluisterstil en betrekkelijk comfortabel, tot volledig over de top in de Corsa modus.

Offroad met Lamborghini Urus

Om alle nieuwe techniek goed op waarde te kunnen schatten, nodigde Lamborghini ons uit om de Urus SE op uiteenlopende manieren te komen testen. Een stuk offroad om te zien hoe goed alle chassis- en aandrijfsystemen geïntegreerd zijn, volledig dwars driftend op een testterrein om de werking van de nieuwe 4WD aan den lijve te ondervinden, en uiteraard op de openbare weg waar alles samenkomt voor een onvergetelijke rijbeleving. Kijk in de video hoe Lamborghini de noodzaak tot hybridisering toepast om de Urus sneller en vooral wilder dan ooit te maken.