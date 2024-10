Live: Tesla laat Robotaxi zien

Tesla komt de komende uren met een grote aankondiging genaamd de Robotaxi. Het gaat om een autonoom voertuig dat gemaakt is voor autodeelbedrijven. Hier kan je de livestream bekijken van Tesla’s nieuwe voertuig.

Op moment van schrijven is nog onduidelijk wat we exact moeten verwachten. De livestream start om 04.00 uur.

Tesla is al langer bezig met zelfrijdende voertuigen. Echter, vooralsnog is dat niet volledig volgens de belofte van CEO Elon Musk gegaan. Nu lijkt hij dus met een plan te komen om volledig autonoom rijdende voertuigen te gaan ontwikkelen.

Hoewel velen sceptisch zijn, helemaal na het eerdere falen van de autonome rijkunsten van de Tesla-modellen, heeft Tesla eerder laten zien dat het de wereld kan verbazen. Zo is de opmars van de elektrische auto voor een deel te danken aan de fabrikant.

Klik hieronder voor de livestream.

The future will be streamed live

10/10, 7pm PT https://t.co/YJEjZIYoTA

— Tesla (@Tesla) October 9, 2024