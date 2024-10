Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrisch rijden zonder accu’s! Toyota bezig met waterstofpatronen

Gedreven door het globale karakter van het merk kiest Toyota nog niet voor een all electric-strategie, maar zet het in op verschillende soorten aandrijflijnen. Ditmaal toont het een nieuw project: elektrisch rijden middels waterstofpatronen.

Toyota heeft al veel ervaring met waterstof. Zo hebben ze de Mirai. Deze auto heeft een zogenaamde brandstofcel. Dit betekent dat de waterstof niet ontbrandt, maar de elektrische energie uit de waterstof onttrokken wordt. Hierdoor tank je dus waterstof, maar rijd je elektrisch.

Waterstofauto Toyota

Als een auto met dergelijke brandstofcel rijdt op waterstof, is er maar een kleine accu nodig die je nooit met een stekker hoeft op te laden. Wel moet er waterstof getankt worden.

Waterstof tanken is een stuk sneller dan een accu opladen, met zo’n 5 minuten zit de tank van de Toyota Mirai weer vol.

De waterstofcapsules

Als je waterstof in capsules doet, hoeft je niet meer te tanken. Met de patronen van Toyota wordt het mogelijk om auto’s snel weer van energie te voorzien op plekken waar geen waterstofstation is of gebouwd kan worden. Overigens wil het merk de cartridges niet enkel gebruiken voor auto’s. Ook kan het huishoudens voorzien van energie. In dat geval kan de waterstof uit de capsule ook worden verbrand.

Het streefgewicht van een Toyota-waterstofpatroon is 5 kg. Er moet dan voor zo’n 3,3 kWh aan energie in zitten. Vooralsnog zullen de capsules te weinig waterstof bevatten om daadwerkelijk praktisch bruikbaar te zijn voor auto’s. Echter, als in de toekomst er meer bar aan waterstof in een capsule kan en/of auto’s efficiënter worden, is de uitvinding wellicht een oplossing voor het infrastructuur-probleem van waterstof.

Het zal dus nog wel even duren voordat je waterstofbatterijen in een auto kan schuiven.