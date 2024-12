Deel dit: Share App Mail Tweet

4 unieke camper-occasions voor niet al te veel geld

Campers zijn er in allerlei soorten en maten. Van superoriginele bouwwerken tot standaard Fiat Ducato’s. Wij willen het liefst iets unieks, zoals de hieronder genoemde camper-occasions.

Dat lieten we al eerder zien toen we in de Occasion Battle-rubriek een stoere Iveco Massif en een beeldige Peugeot J9 tegenover elkaar zetten.

Unieke camper-occasions

Hieronder een aantal leuke alternatieven voor die Iveco en Peugeot. Helaas zijn ze niet allemaal heel betaalbaar te noemen.

1. Fiat 238

Bijna elk Europees merk heeft zijn eigen klassieke busje. Zo had Fiat de 238. Met zijn ronde koplampen lijkt hij op de J9. In Nederland staat een handjevol te koop. Vanaf zo’n 15.000 euro zijn occasions (zonder camperinterieur) al te koop.

Ook bij deze camper moet je niet al te veel haast hebben. Hij is enkel geleverd met kleine benzinemotoren die tot maximaal 46 pk leveren. Tenzij het een ambulance is geweest, want die kreeg een 51 pk-krachtbron aan boord.

2. UAZ Bukhanka

Wil je niet kiezen tussen een guitig uiterlijk en offroadcapaciteiten? Dan is er de UAZ Bukhanka. Het superschattige, Russische busje beschikt over vierwielaandrijving en redelijk krachtige brandstofmotoren.

In Nederland staat er momenteel één te koop op Gaspedaal.nl voor een kleine 23.000 euro. Let wel, de Bukhanka wordt vaak ‘unreliable, but indestructable’ genoemd. Het is dus geen zorgeloze camper.

3. Land Rover Defender

De Massif is cool, maar een Defender is toch wel de ultieme overland-kampeerauto. Occasions zijn te krijgen met daktent, net zoals de Iveco, maar ook met complete camperopbouwen.

Prijzen voor Defender-campers beginnen bij zo’n 20.000 euro, maar exemplaren van meer dan 60.000 euro worden ook in Nederland aangeboden.

4. Toyota Land Cruiser

Ook Toyota Land Cruisers zijn geweldige auto’s om overlanders van te maken. Occasions met complete camperopbouwen zijn erg duur. Dit jonge exemplaar staat zelfs te koop voor meer dan 140.000 euro. Land Cruisers met een eenvoudig hefdak zijn al vanaf zo’n 20 mille te vinden.

5. Volkswagen T1

Misschien wel de meest gewaardeerde klassieke camper ooit, is de Volkswagen T1. Met Nederlandse roots en het bekende hippiedesign is het een rijdend stukje cult. De prijzen van occasions zijn hier inmiddels ook naar.

Niet meer echt betaalbaar te noemen, maar toch willen we je deze beeldige busjes niet onthouden. Voor een knap exemplaar met camperinbouw zijn prijzen van 40.000 tot 50.000 euro veelvoorkomend. Een goede T2-camper is al te vinden voor de helft van het geld.