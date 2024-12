Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de MG Cyberster

Als het aan MG ligt is de klassieke Britse roadster herboren, in de vorm van de MG Cyberster. Inmiddels is de auto naar wens samen te stellen, dus we nemen snel een duik in de prijslijst.

We hebben ondertussen al best veel geschreven over de MG Cyberster. Het is dan ook een EV zoals die er nog maar nauwelijks zijn: een cabriolet en dan is het ook nog een roadster. Een soort auto dat überhaupt niet meer zo veel nieuw wordt geproduceerd. Bij een eerste rijtest bleek dat de Cyberster meer een grand tourer is dan een echt sportief circuitbeest, maar het blijft natuurlijk toe te juichen dat een fabrikant ook dit soort auto’s naar het elektrische tijdperk probeert te vertalen. Nu de Cyberster is te bestellen, nemen we snel een duik in de prijslijst en configurator om er een naar wens samen te stellen.

Motoren MG Cyberster

De MG Cyberster is in Europa leverbaar in twee uitvoeringen, de Trophy en GT, die beide een andere aandrijflijn met zich meebrengen. De Trophy beschikt over 340 pk (en 475 Nm), dat wordt losgelaten op de achterwielen. De GT heeft dankzij een extra elektromotor vierwielaandrijving en 510 pk (en 725 Nm). In prestatiecijfers: het basismodel bereikt in 4,9 seconden de 100 km/u, de GT doet daar slechts 3,2 seconden over. De topsnelheid ligt op respectievelijk 195 en 200 km/u.

Beide uitvoeringen hebben een 77 kWh batterijpakket. Ondanks het gewicht (1.850 vs. 2.000 kg) van beide modellen is het WLTP-verbruik bescheiden, waardoor toch nog een actieradius van 507 en 443 km mogelijk is.

Uitrustingen MG Cyberster

Enkele highlights uit de standaarduitrusting van de MG Cyberster: 19-inch lichtmetalen wielen, elektrisch bedienbare softtop, volledig digitaal instrumentarium opgebouwd uit drie schermen, een 7-inch centraal touchscreen en een Bose-audiosysteem. Ook wel interessant is dat de Cyberster altijd vleugeldeuren heeft. De GT is qua uitrusting hetzelfde, maar biedt naast de extra pk’s ook 20-inch lichtmetalen wielen.

Prijzen MG Cyberster

Met twee uitvoeringen is de prijslijst overzichtelijk: de MG Cyberster Trophy is er vanaf 65.490 euro en de GT mag vanaf 69.990 euro mee naar huis. Een relatief bescheiden meerprijs voor het extra vermogen, maar aangezien we al concludeerden dat de Cyberster vooral een grand tourer is, nemen we met de Trophy genoegen. Bovendien vinden we de wielen van de Trophy wat mooier.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de MG Cyberster is een grijzig ivoorwit. Voor 650 euro kan je kiezen uit licht- of donkergrijs, maar ook donkerrood, felgeel en tealblauw. De standaard zwarte softtop kan je ook uitvoeren in donkerrood, maar niet in combinatie met de rode en gele carrosserielak. Opvallend is dat de rode softtop afhankelijk van met welke carrosseriekleur je hem combineert óf geen meerprijs heeft, óf gelijk 1.000 euro extra kost. Het is misschien een beetje voor de hand liggend, maar wij vallen voor de rode presentatiekleur. Daarmee kiezen we dus ook automatisch voor de zwarte softtop.

Andere wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

Voor het interieur kan je kiezen uit een rood-met-zwart thema of een in grijstinten uitgevoerd interieur. Een auto zoals deze kan een deels rood interieur goed hebben, dus daar gaan we voor. Standaard wordt het interieur bekleed met een combinatie van kunstleer en stof, maar voor 1.000 euro wordt dat laatste vervangen door kunstsuède. Doen we.

Pakketten en losse opties

Aanvullende losse opties of iets dergelijks zijn er geheel niet, dus zijn we deze keer lekker snel klaar met de configuratie.

‘Onze’ MG Cyberster

Daarmee komt de totaalprijs voor onze MG Cyberster op 67.140 euro. Of dat duur is? Als enige elektrische roadster (die je nog nieuw kunt kopen) heeft hij de markt alleen, dus in dat opzicht is het lastig vergelijken. De meest vergelijkbare actuele auto is daarmee misschien wel de BMW Z4, al heeft die een wat sportievere insteek en is die er alleen met brandstofmotoren. Voor een qua vermogen en prestaties vergelijkbare uitvoering, de Z4 M40i, ben je al 94.200 euro kwijt. Dat dat betreft is de MG Cyberster best een scherpe deal.

