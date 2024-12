Deel dit: Share App Mail Tweet

Honda Prelude met brandstofmotor komt sneller dan gedacht

Anders dan de nieuwe Ford Capri en Mustang Mach-E, is de nieuwe Honda Prelude nog wél een echte coupé met verbrandingsmotor. Tja, die zal dan wel aan onze neus voorbij gaan, toch? Mooi niet! Sterker nog, hij komt sneller dan gedacht deze kant op.

Ietwat bedroefd zien we hoe de ene na de andere liefhebbersauto uit Nederland verdwijnt. Strenge emissie-eisen en fikse bpm-straffen zorgen vaak voor een hoge aanschafprijs en maken het een oninteressante markt voor veel automerken. Dat Honda toch besluit zijn nieuwe Prelude op de markt te brengen, doet ons deugd.

Honda Prelude eerder dan gedacht in productie

Het gaat om de zesde generatie Honda Prelude. Lange tijd hebben we geen Prelude gekend, want de vijfde generatie ging al begin deze eeuw uit productie. Vorig jaar toonden de Japanners al een conceptmodel en die gaat nagenoeg onveranderd in productie.

Eerst stond de productiestart in 2027 op de planning, nu lijken de eerste modellen al volgend jaar uit de fabriek te rollen. Europa moet iets langer wachten. In de eerste helft van 2026 komt de Honda Prelude deze kant op.

Hybride

Anders dan je wellicht verwacht, is dit géén EV. De Honda Prelude krijgt een hybride aandrijflijn. Hoe die er precies uitziet is nog niet duidelijk. Mogelijk pakt het merk de 184 pk en 315 Nm sterke aandrijflijn van de ZR-V uit het magazijn. Daarbij dient een 2,0-liter viercilinder als voornaamste krachtbron.

Wel is duidelijk dat de nieuwe Honda Prelude een CVT-automaat (Continu Variabele Transmissie) krijgt. Misschien niet helemaal wat je bij een sportieve coupé verwacht, maar daar heeft Honda iets op bedacht: S+ Shift. De CVT simuleert daarbij een sportievere DCT-automaat. In bovenstaande video hoor je al hoe dit klinkt. We zijn benieuwd hoe overtuigend dit in de praktijk is.