Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Europees beleid dwingt merken tot overlevingsstrijd en China wint’

Voormalig Stellantis-topman Carlos Tavares windt er geen doekjes om. Voor het eerst sinds zijn exit spreekt hij met de pers. Daarbij deelt hij zijn ongezouten mening over de huidige auto-industrie waarin China floreert. Een mening die hem eerder zijn baan als CEO bij het gigantische autoconcern heeft gekost.

Enkele weken geleden kwam naar buiten dat Tavares vroegtijdig zou stoppen als topman bij Stellantis. Dit heeft vooral te maken met meningsverschillen tussen Tavares en de Raad van Bestuur.

China loopt ver voor op Europese merken

Tavares heeft zijn mening in ieder geval niet bijgedraaid. In een interview met het Portugese Expresso deelt hij zijn kijk op de kritieke situatie waarin de Europese auto-industrie zich nu bevindt.

Op het gebied van elektrische auto loopt China volgens de voormalig topman ‘vele jaren’ voor op Europa. Daardoor bevinden Europese autofabrikanten zich nu ‘in een doodlopende straat die door Europese politieke leiders is gecreëerd’.

Hij spreekt daarnaast over een ‘Darwin-achtige periode’ waarin de Europese auto-industrie is geduwd in de richting van wat de Chinezen het beste kunnen.

Meningsverschil tussen Tavares en Stellantis-bestuur

Tavares wilde tegelijkertijd voorkomen dat er verschillende koersen zouden worden gevaren binnen het bedrijf. “Een globaal bedrijf met 250.000 werknemers en vijftien merken, kan niet worden bestuurd met een gebrek aan afstemming”, stelt Tavares.

Zijn toekomstplannen op basis van die visie lagen niet op één lijn met die van de Raad van Bestuur. Dit leidde ertoe dat Carlos Tavares zich moest terugtrekken als CEO. Wel zou dit volgens hem op goede voet zijn gegaan.