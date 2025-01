Deel dit: Share App Mail Tweet

Illegale drift in bekende Monaco-bocht komt rallyrijder duur te staan

De Zweedse rallyrijder Oliver Solberg kon het niet laten. Toen de 23-jarige coureur na de Monte Carlo Rally van 2025 via de iconische haarspeldbocht in Monaco terug naar parc fermé reed, gaf hij een showtje aan de tientallen filmende fans. Dat wordt hem echter niet in dank afgenomen.

Buiten het rallyparcours dienen coureurs zich te gedragen. De stewards zijn dan ook not amused en leggen Oliver Solberg, zoon van voormalig WRC-kampioen Petter Solberg, een fikse straf op.

Oliver Solberg drift beroemde haarspeldbocht Monaco

Talloze toeschouwers hadden hun telefoons in de aanslag. Toegegeven, de actie ziet er erg fraai en gecontroleerd uit. Succesvol een simpel bochtje driften is dan ook het minste wat je mag verwachten van een professioneel coureur.



Toch begrijpen we ook de stewards, die te allen tijde de veiligheid in ogenschouw nemen. Dit is immers geen afgezet parcour, maar een sectie over de openbare weg. Je ziet zelfs hoe Solberg na zijn drift in de ankers moet om af te remmen voor een doodgewone BMW X3 die voor hem rijdt.

Veiligheidsrisico

Op de openbare weg mag je als coureur geen kilometer per uur te hard rijden en alle rijders worden op die trajecten dan ook nauw gemonitord. Solberg had dus kunnen weten dat zijn acties consequenties met zich mee zouden brengen.

Zelf meent Oliver Solberg, die al gauw zijn excuses aanbood, dat hij niemand in gevaar heeft gebracht. Maar daar heeft de organisatie geen boodschap aan. In 2017 ging het nog vreselijk mis toen de Nieuw-Zeelandse Hayden Paddon tijdens de Monte Carlo Rally in de buitenbocht een toeschouwer raakte. Het onfortuinlijke slachtoffer raakte zwaargewond en overleed een dag later.

Flinke straf

Buiten het veiligheidissue is het ook nog zo dat dit soort fratsen de rallysport in een kwaad daglicht kunnen zetten, wat het organiseren van dergelijke evenementen bemoeilijkt. Oliver Solberg krijgt dan ook een fikse tijdstraf van maar liefst vijf minuten opgelegd.

Opvallend is dat in bovenstaande video ook te zien is hoe de Tsjechische Jan Černý in zijn Citroën C3 een poging waagde om de befaamde haarspelbocht te driften, maar hij lijkt hier straffeloos van af te komen.