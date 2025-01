Deel dit: Share App Mail Tweet

Pardon, hoeveel koppel heeft deze nieuwe offroad-Audi Q6 e-tron?!

Afgelopen weekend onthulde Audi een prototype van de Q6 e-tron. De onthulling van de spectaculaire offroader vond plaats in Kitzbühel tijdens het wereldkampioenschap alpineskiën.

Audi koos deze wintersportbestemming in de Alpen niet zonder reden. Het prototype van de Q6 e-tron is verbreed, verhoogd en uitgerust met portaalassen. Hiermee zou de auto in staat moeten zijn om hellingen met een hellingshoek van 45 graden te trotseren.

Uitgemonsterde Audi Q6 e-tron

Het prototype van Audi begon zijn leven als een normale Q6 Sportback e-tron met vierwielaandrijving, maar is volledig herbouwd tot de ideale offroader. De spoorbreedte is met zo’n 25 centimeter vergroot. De bredere wielkasten geven de auto de uitstraling van een echte offroader. Toch is dat nog het minst indrukwekkende.

De bodemvrijheid is zoveel hoger doordat het prototype over portaalassen beschikt. Daarmee is de bodemvrijheid toegenomen tot maar liefst 32,4 centimeter. Dat is dik 16 centimeter hoger dan het standaardmodel.

Portaalassen Audi Q6 e-tron

Portaalassen worden in offroaders voornamelijk gebruikt om de bodemvrijheid te vergroten. Bij het gebruik van portaalassen worden de assen en differentiëlen hoger in de auto weggewerkt. Dergelijke techniek kom je onder meer tegen in de krankzinnige Mercedes-AMG G 63 4X4², maar ook in deze extreme Porsche.

Static photo, Colour: Mythos black metallic, specific wrapping (Afbeelding: Audi) Dynamic photo, Colour: Mythos black metallic, specific wrapping (Afbeelding: Audi) Static photo, Colour: Mythos black metallic, specific wrapping (Afbeelding: Audi) Static Photo, Colour: Mythos black metallic, specific wrapping (Afbeelding: Audi) Dynamic photo, Colour: Mythos black metallic, specific wrapping (Afbeelding: Audi)

Deze bijzondere asconstructie brengt een extra voordeel met zich mee. Door een veranderde eindoverbrenging kunnen portaalassen voor extra koppel zorgen. Normaalgesproken bieden portaalassen een koppeltoename van zo’n 20 tot 30 procent, stelt Audi, maar in dit geval wisten de engineers het koppel aan de wielen met 50 procent te verhogen.

Audi spreekt over 13.400 Nm aan koppel. Wat?! Ja, dat klinkt als veel (en is het ook), maar weet dat dit gemeten is aan de wielen. Daardoor ligt dit getal vele malen hoger dan het koppel gemeten aan de motor. Aan boord tref je immers over dezelfde twee elektromotoren die je ook in de gewone Audi Q6 e-tron vindt. Deze leveren een gecombineerd vermogen van 517 pk. De topsnelheid wordt door het gebruik van de assen wel beperkt tot 175 km/h.

PPE-platform Audi

Het prototype is gebouwd op het PPE-platform van Audi. Dit platform is ontwikkeld samen met Porsche en wordt gebruikt voor de Q6 e-tron en de Porsche Macan Electric. Met het ontwikkelen van deze extreme Q6 e-tron wil Audi tonen dat het PPE-platform veel potentie heeft en dat het platform voldoet aan de nieuwe standaard op het gebied van bereik en efficiëntie.

Volgens Audi CEO Gernot Döllner is het prototype dan ook een ’emotionele herinterpretatie van de Audi Quattro’. Het offroad-prototype van de Audi Q6 e-tron komt op 1 februari voor het eerst in actie op de F.A.T ijsrace in Zell am See en zal groots uitgelicht worden op de socialemediakanalen van Audi Sport.