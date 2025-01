Deel dit: Share App Mail Tweet

Is deze Mercedes-AMG G 63 4X4² de laatste in zijn soort? | Sjoerds Weetjes 436

Met Mercedes-AMG blijf je lachen. De G 63 AMG 6×6 was al alles waar AMG niet voor staat, maar in de vorm van de Mercedes-AMG G 63 4X4² worden de kernwaarden van de motorsportdivisie gewoon weer gebroken.

Waarom het dit doet? Omdat de markt er om vraagt. Zal AMG nog een vervolg aan het thema geven? In deze aflevering van Sjoerds Weetjes het voorlopige antwoord.

Iconische terreinwagen

De G-Klasse heeft in de loop der jaren een iconenstatus verworven. Het in autojaren eeuwenoude model verwierf die positie door zijn populariteit als AMG-uitvoering. Was het niet door zijn heerlijke 5,5-liter V8-motor met gierende kompressor, dan wel door de luid brullende 4,0-liter V8-motor met turbo’s.

En natuurlijk was daar die G 65 gedoopte limited edition met V12-motor. De belangstelling was dermate groot dat Mercedes een tweede reeks maakte en die onbeperkt aanbood. Maar een V12 in de smalle, hoekige koets was nog niet het gekste dat de heren in Stuttgart en Affalterbach met de G-Klasse deden.

6×6 en Mercedes-AMG G 63 4X4²

Er kwam onder meer een 6×6 onder AMG-label en een Landaulet van de hand van Maybach. En de nieuwste telg in dat rijtje is de Mercedes-AMG G 63 4X4². In deze aflevering komt de speciale editie uitgebreid aan bod. Sjoerd van Bilsen toont je de 4X4² in detail. Hij vergelijkt de mastodont met de ‘gewone’ G 63 4×4.

Meer Sjoerds Weetjes zien?

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag verschijnt om 16.00 uur een nieuwe aflevering op deze site en op het YouTube-kanaal van Autovisie. Hieronder een aantal voorbeelden van eerdere Sjoerds Weetjes-afleveringen.