De allersnelste Cadillac ooit komt misschien naar Nederland

Ook Cadillac investeert flink in elektrische auto’s en richt zich inmiddels ook op Europa. Vooralsnog zijn er geen dealers van het Amerikaanse merk in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat de snelste auto van het merk niet naar Nederland komt.

In Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Zweden zijn de Amerikanen al actief. Cadillac zou ook naar ons land komen, maar wanneer is nog onduidelijk.

De snelste Cadillac ooit

Als het merk naar Nederland komt, zal dat zijn met de Optiq en de Lyriq. De sportiefste versie van die laatste EV, genaamd de Lyriq-V, is de snelste auto van het merk ooit.

Met twee elektromotoren levert het model 624 pk en 880 Nm aan koppel. Hoewel dat natuurlijk erg veel is, moet dit vermogen wel in relatie tot het gewicht gezien worden. De EV zal namelijk menig Nederlandse brug laten trillen op zijn grondvesten, al is dat wellicht niet zo moeilijk, hij weegt namelijk meer dan 2.700 kg.

Desondanks sprint hij van 0 naar 96 km/h (60 mph) in 3,3 seconden. De range bedraagt ‘slechts’ 458 kilometer. Slechts? Ja, want het accupakket heeft een nettocapaciteit van 102 kWh.

Naast veel vermogen beschikt de snelste Cadillac ooit ook over betere remmen van Brembo en 22 inch wielen. Het Amerikaanse prijskaartje bedraagt iets minder dan 80.000 dollar.

Naar Nederland?

Kennismaking Cadillac Lyriq

Autovisie stelde de Cadillac Lyriq al even aan je voor in onderstaand beursverslag op de Parijs Motor Show.