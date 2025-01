Deel dit: Share App Mail Tweet

Zeldzame Mercedes wordt op een na duurste auto ooit

Oude Formule 1 auto’s zijn begeerlijke verzamelobjecten. Zo ook deze zeldzame Mercedes-Benz W196 R Stromlinienwagen uit 1954. In 1965, tien jaar na hun eerste periode in de Formule 1, schonk Mercedes de auto aan het Indianapolis Motor Museum.

Nu, na 59 jaar in het museum te hebben gestaan, heeft het museum besloten om de auto te verkopen via veilinghuis RM Sotheby’s. Naar verwachting zal de W196 R een van de duurste auto’s aller tijden worden. Maar wat maakt deze Formule 1-auto zo speciaal?

Mercedes-Benz W196

Na de successen van de Mercedes W194 in het sportwagenkampioenschap van 1952 besloot Mercedes om vanaf 1954 deel te nemen aan de Formule 1. Hiervoor bouwden de Duitsers de Mercedes W196, die ook wel de W196 R genoemd wordt. De auto van het Mercedes-team werd in het Formule 1–seizoen van 1955 bestuurd door legendarische coureurs als vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio en Stirling Moss. De auto beschikt over een 2,5 liter acht-in-lijn die een vermogen van 257 pk produceert. Gedurende het seizoen werd het vermogen van de M196-motor opgeschroefd tot 290 pk.

Formule 1 seizoen Mercedes

De Mercedes-Benz debuteerde met een drietal auto’s in het seizoen van 1954. Juan Manuel Fangio zou vanaf het begin van het seizoen voor de Duitse renstal uitkomen. Toch reed hij de eerste twee races van het seizoen nog voor zijn oude team, Maserati.

De reden hiervoor was dat de W196 R van Mercedes aan het begin van het seizoen nog niet klaar was. De terugkeer van Mercedes naar de Formule 1 voltrok zich pas in de vierde race van het seizoen en het team was direct zeer succesvol. Het team wist de eerste, tweede en zevende plek te behalen.

Stromlinienwagen

In hun debuutrace reed het Mercedes-team met de gestroomlijnde uitvoering van de W196 R. Dit model heet Stromlinienwagen ook wel Streamliner in het Engels. Dit gestroomlijnde model verschilde qua uiterlijk enorm met de rest van het startveld. Het model was revolutionair op het gebied van aerodynamica en werd specifiek ingezet op circuits met hoge snelheden.

Gedurende de Formule 1 seizoenen van 1954 en 1955 werd er per Grand Prix afgewisseld tussen de Mercedes W196 R met de wielen buiten de carrosserie en de Stromlinienwagen variant. De desbetreffende Stromlinienwagen met chassisnummer 00009/54 maakte zijn debuut in de Grand Prix van Buenos Aires in 1955.

Veiling Formule 1 Mercedes

De W196 R Streamliner die bij RM Sotheby’s onder de hamer gaat moet minimaal vijftig miljoen euro gaan opleveren. Het koetswerk van deze specifieke auto is gebaseerd op het model van de Grand Prix van Monza in 1955. Daarnaast is het model één van de vier Streamliner modellen ter wereld die gesloten spatborden heeft.

De W196 R Stromlinienwagen is de tweede W196 R die geveild wordt. Het eerste model leverde in 2013 19,6 miljoen pond op. Naast de Formule 1 behaalde Mercedes in 1954 ook successen in andere kampioenschappen met de W196 S, ook wel de Mercedes-Benz 300 SLR genoemd. De 300 SLR Uhlenhaut Coupe is momenteel de duurste auto die ooit verkocht werd. De Mercedes-Benz W196 R Stromlinienwagen zal waarschijnlijk de tweede plek op deze lijst gaan innemen.