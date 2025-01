Deel dit: Share App Mail Tweet

Paniek! Géén V8 voor Audi RS 6-opvolger, maar er is hoop…

Een bittere pil voor veel petrolheads: de Audi RS 6, misschien wel de koning van de powerstations, gaat downsizen.

Eigenlijk gaat de volgende Audi RS 6 zelfs verder zónder verbrandingsmotor, maar dat heeft vooral van doen met de modelnaamwijzigingen bij Audi. Het merk plakt voortaan even getallen op zijn elektrische modellen en oneven getallen zijn voor modellen met een verbrandingsmotor. De nieuwe Audi A6, S6 en binnenkort ook RS 6 zijn dan ook volledig elektrisch.

Audi RS 7 als opvolger van de Audi RS 6

De opvolger van de A6 zoals je hem nu kent (dus met verbrandingsmotor), zal daarom A7 gaan heten. De topversie daarvan wordt de RS 7, die helaas niet langer aangedreven zal worden door een V8, zoals bij de afgelopen twee RS 6-generaties wél het geval was.

Plug-in hybride V6 in plaats van V8

De toekomstige Audi RS 7 wordt hoogstwaarschijnlijk een plug-in hybride, net als de nieuwe BMW M5. Daarmee zal het ongetwijfeld een zware jongen worden, voor zover de Audi RS 6 dat niet al was. Anders dan in de M5, gaat de elektrotechniek in de Audi niet samenwerken met een achtcilinder, maar met een V6, zo stelt Car Magazine.

De geluiden worden – vrij letterlijk – bevestigd door video’s van de aankomende RS 7, waarmee testwerk wordt verricht. Door het camouflagepak is van het uiterlijk nog weinig te zien, maar de roffel uit de uitlaat is wel te horen. En die klinkt verdacht veel als een zescilinder.

Balen voor liefhebbers van de V8. Maar wees blij dat er nog een performanceversie met brandstofmotor komt. Ook grijpt Audi voor de RS 6-opvolger tenminste eerst terug naar een zescilinder en niet naar een vierpitter zoals Mercedes dat deed. Dat zouden autofanaten moeten kunnen waarderen. En vrees niet voor de PHEV-techniek. BMW heeft met de M5 al bewezen dat plug-in hybridetechniek en sportieve aspiraties wel degelijk samengaan. Er gloort dus hoop aan de horizon.