Volkswagen krijgt mogelijk megaboete! En nu eens níét voor sjoemelen

Het zit Volkswagen ook niet mee. Sjoemelen ze, krijgen ze een megaboete. Sjoemelen ze niet, krijgen ze alsnog een megaboete. Althans, waarschijnlijk…

Volkswagen kan dit jaar een prent krijgen van 1,5 miljard euro, zo schat manager investor relations Rolf Woller in. Hij onderhoudt bij Volkswagen de relaties met investeerders en moet ze dus gaan vertellen dat er een zwaard van Damocles boven de fabrikant hangt.

CO2-uitstoot Volkswagen te hoog

Het probleem is dat Volkswagen niet genoeg elektrische auto’s verkoopt, waardoor het vlootgemiddelde uit dreigt te komen op een CO2-uitstoot van meer dan 95 gram per kilometer. En dat mag niet van de EU. Daarom dreigt er een torenhoge boete voor Volkswagen.

Fabrikanten in een pool met Tesla

Andere Europese fabrikanten lossen het probleem op door een zogenoemde pool te vormen met Tesla. Ford, Mazda, Stellantis, Subaru en Toyota doen dat en mogen de elektrische auto’s van Tesla bij de eigen vloot optellen, waardoor de gemiddelde uitstoot omlaag gaat.

Het vormen van zo’n pool is uiteraard niet gratis. Tesla verdient ieder jaar miljarden met het verkopen van zijn emissiecredits. Tegen Autovisie zei Citroën-topman Thierry Koskas recent dat Stellantis uit voorzorg in zee is gegaan met Tesla.

Het concern weet niet of het de credits nodig heeft, aldus Koskas, maar het is beter om ze alvast maar te hebben, aangezien de Europese boetes een stuk hoger zijn dan de prijs die Tesla rekent voor zijn credits. Zo weet Stellantis zeker dat het aan het einde van dit jaar goed zit.

Meer hybrides en EV’s verkopen

Vooralsnog lijkt het erop dat Volkswagen niet zo’n partnerschap is aangegaan en dus diep in de buidel moet gaan tasten. Meerdere fabrikanten proberen om die reden de boetes van tafel te krijgen, maar in Brussel lijkt daar weinig animo voor te zijn.

Volkswagen moet simpelweg meer plug-in hybrides of elektrische auto’s verkopen, want dan gaat het vlootgemiddelde omlaag. Het probleem is alleen dat de vraag naar EV’s in een aantal Europese landen stagneert. Volkswagen heeft al een paar keer zijn ID-assemblagelijnen tijdelijk moeten stilleggen.