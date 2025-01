Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ruime occasion voor 10.000 euro is een moderne klassieker

Je wilt ruimte, comfort, een rijke uitrusting, een automaat én een merk met klasse. Veeleisend? Mwah, dat valt wel mee, want voor 10.000 euro heb je een occasion die al je wensen uit laat komen.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Grote stationwagon voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een grote stationwagon voor 10.000 euro. We hebben het over de Audi A6 Avant en de Mercedes E-klasse Combi gehad, dus ontbreekt er nog één. Niet de BMW 5-serie Touring, maar de…

Volvo V70 (2000 – 2008)

Een Volvo-stationcar is een soort instituut. Voor het merk waren de stationcars vele jaren zo belangrijk, dat je soms vergat dat ze ook sedans verkochten. Deze V70 is ook zo’n uitgesproken model, met ruimte, een onderkoelde stijl en een prima comfortniveau. Dat zit ‘m mede in de uitstekende voorstoelen.

Gek genoeg is de bagageruimte van de V70 in vergelijking met de Audi en Mercedes de minst ruime (485 liter met de achterbank rechtop, 1. 641 ‘plat’). De V70 is mooi stabiel in rechte lijn, in bochten zijn de aandrijfreacties van de voorwielen voelbaar in het stuur.

Bij een Volvo-specialist in Druten vinden we voor € 9.945 een net uit Zweden geïmporteerde, bordeauxrode 2,5 ‘Momentum’ (2005, 188.000 km).

Let hierop bij deze occasion

Een motor die niet start, kan worden veroorzaakt door een net-niet lekker zittende stekker op de motorregelmodule. Er kunnen elektronische meldingen zoals ‘antiskid’ op het dashboard verschijnen, terwijl er feitelijk niks aan de hand is. Daardoor kan de motor ook slechter lopen, maar het is op te lossen door een reset.

Het contactslot weigert weleens dienst en de tankklep wil soms niet open. De luchtmassameter blijft soms hangen, waardoor de motor eveneens minder goed loopt. Al die euvels zijn wel ter plekke op te lossen.