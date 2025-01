Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze grote Mercedes-station kost nu 10.000 euro als occasion

Je wilt lekker de ruimte om van alles mee te nemen, maar wil ook veel comfort, een rijke uitrusting, een automaat en je kiest een merk met klasse. Veeleisend? Mwah… je wilt bij al die eisen ook nog eens maximaal tien mille uitgeven aan een occasion. Kan dat? Tuurlijk!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Grote station voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een grote station voor 10.000 euro. Vind je de Mercedes-Benz E-klasse Combi niets? Bekijk dan de occasion van dinsdag of zaterdag.

Mercedes-Benz E-klasse Combi (2002 – 2009)

Met de komst van deze E-klasse heeft Mercedes-Benz een grote stap in modernisering gezet. Dat bleek te veel van het goede, er kwamen de gekste euvels voor. Daarop volgde in 2006 een heel subtiele facelift, herkenbaar aan een randje in de grille, met onderhuids veel grote verbeteringen. De E-klasse voor die facelift raden we niemand aan, daarna is dit weer een ‘Ster’ zoals we die mogen verwachten, met volop comfort en uitstraling, plus een veel betere kwaliteit.

De E-klasse is hier de winnaar qua bagageruimte: 690 liter met achterbank, 1.950 met de bank plat. Het aanbod is bescheiden, binnen deze eisen. Voor 9.995 euro zien we een zilvergrijze 200 ‘Avantgarde’ (2007, 187.000 km) bij een autobedrijf in Oss.

Hier moet je op letten bij de occasion

Het lager van de multiriem-spanner kan stuk gaan, waardoor de auto stilvalt. De SAM-module veroorzaakt ook wel eens storingen, meestal omdat er vocht in terechtkomt. De contactsleutel is bij alle Mercedessen uit deze tijd een zwak punt.

Zorg dat de reservesleutel altijd beschikbaar is en check bij aankoop of er twee werkende sleutels aanwezig zijn. Een nieuwe sleutel is duur (enkele honderden euro’s), maar vervang ‘m wel direct! Exemplaren van voor de facelift kennen veel meer kostbare euvels!