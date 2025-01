Deel dit: Share App Mail Tweet

Polestar wil Tesla-kopers lokken die Elon Musk zat zijn

De dubieuze uitlatingen van Tesla-topman Elon Musk en zijn steun voor extreem rechts zorgen voor weerstand bij Tesla-rijders. Het kwakkelende Polestar hoopt daarvan te profiteren.

Tesla-schaamte – of Elon Musk-schaamte – lijkt een ding te zijn. In de progressievere staten van Amerika vinden anti-Elon-bumperstickers gretig aftrek en in Nederland zou ruim 30 procent van de Tesla-rijders van zijn auto afwillen.

Steun van Elon Musk voor Donald Trump

De reden laat zich raden. De steun van de rijkste man ter wereld voor president Donald Trump en de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD).

Polestar-baas Michael Lohscheller ziet een kans. Naar eigen zeggen heeft hij zijn verkopers verteld dat ze zich moeten richten op ontevreden Tesla-klanten. “Heel veel mensen staan er nu erg negatief tegenover”, zei Lohscheller in een interview met Bloomberg.

Over de bemoeienis van Elon Musk met de Duitse politiek heeft Lohscheller geen goed woord over. “Wil je weten wat ik ervan vind?”, zei de Duitse Polestar-CEO. “Ik vind het compleet onacceptabel. Dit is pure arrogantie. Dit doe je niet.”

Polestar schrijft dieprode cijfers

Polestar heeft alle hulp nodig die het kan krijgen, want het gaat niet goed met het Chinees-Zweedse EV-merk. In het derde kwartaal van 2024 (nieuwere cijfers zijn nog niet bekend) schreef het merk wederom dieprode cijfers, met een verlies van 310 miljoen euro.

Lohscheller verwacht dat de situatie in de komende drie jaar zal verbeteren, mede door de komst van de Polestar 3, 4 en 5, maar ook omdat het merk eindelijk kiest voor een traditioneler verkoopmodel, waarin ook dealers een rol spelen. Tot nu toe verkoopt Polestar zijn auto’s vooral online.

“Het is wel duidelijk dat we een aantal basiszaken niet goed hebben ingeschat”, aldus Lohscheller. “Als je in deze moeilijke markt geen actief verkoopmodel hebt, dan is dat een enorm gemis.”