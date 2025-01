Deel dit: Share App Mail Tweet

Nvidia: ‘Zelfrijdende auto’s komen nog lang niet, wat Tesla ook beweert’

Elon Musk roept al meer dan tien jaar lang dat volledig zelfrijdende auto’s over een paar maanden op de markt zullen verschijnen. Dat die voorspelling nog nooit is uitgekomen, verbaast chipmaker Nvidia totaal niet.

“Zover zijn we nog lang niet”, aldus Ali Kani, hoofd van de automotivedivisie van Nvidia. Het bedrijf is een van de belangrijkste spelers op het gebied van autonome techniek. “Het is ontzettend moeilijk. Autonome voertuigen gaan we dit decennium niet meer zien. Ze zijn een wonder voor het volgende decennium.”

Voorzichtige aanpak met zelfrijdende auto’s

Dat Tesla zelfrijdende auto’s denkt te kunnen bouwen met camera’s alleen, gelooft Kani niet. “We hebben lidar, radar en allerlei redundante systemen nodig, anders kunnen we de veiligheid niet garanderen.” Kani pleit voor een voorzichtige aanpak, om het vertrouwen van het publiek niet te schaden.

Huidige autonome systemen volgen regels en voorgeprogrammeerde patronen, wat volgens Kani veelal resulteert in auto’s die uit het niets remmen en weinig vloeiend sturen. In de toekomst zullen zelfrijdende auto’s gedrag aanleren, zoals een mens, denkt hij, wat ze kalmer en soepeler maakt.

‘Eén fout kan de hele industrie beïnvloeden’

Kani vindt dat bedrijven niet gemakzuchtig te werk moeten gaan bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Volgens hem is zorgvuldigheid geboden, want één fout kan de hele industrie beïnvloeden. “Veiligheid staat voorop.”

Steek onder water in de richting van Tesla?

Dat zou een steek onder water in de richting van Tesla kunnen zijn, want met Full Self-Driving Beta (wat ondanks de naam niet ‘full self-driving’ is) neemt het bedrijf van Elon Musk wel degelijk risico’s. Youtube staat vol video’s van Tesla’s die de meest gekke en onveilige manoeuvres uithalen.