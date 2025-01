Deel dit: Share App Mail Tweet

Citroën-topman tegen Autovisie: ‘Wij werken niet aan een nieuwe Eend!’

“Retrodesign is niks voor ons”, zegt Citroën-topman Thierry Koskas tegen Autovisie. Hij ontkent dan ook dat er momenteel aan de ontwikkeling van een nieuwe 2CV wordt gewerkt.

“We halen zonder twijfel een deel van onze inspiratie uit het verleden”, aldus Koskas in een interview met Autovisie, “maar we moeten naar de toekomst kijken. We leven nu in een andere wereld dan toen de 2CV nog nieuw werd verkocht en daarin willen we ook leven.”

Citroën-baas wil niet terugkijken

Volgens Koskas lopen er op dit moment geen projecten die te maken hebben met een moderne Eend. De gefacelifte Ami heeft wat designtrekjes van de 2CV gekregen, maar daar blijft het bij, aldus Koskas. “Ik wil niet terugkijken.”

De geschiedenis van Citroën zit vol legendarische modellen, geeft Koskas desondanks toe. Hij is er dan ook niet op tegen om in de toekomst met een moderne interpretatie van een klassiek icoon te komen, maar benadrukt dat dat dan wel een uitzondering moet zijn.

Antwoord op de nieuwe Renault 5

Volgens het Britse Autocar werkt Citroën wél aan een nieuwe 2CV. Het blad zegt zich te baseren op een hooggeplaatste bron binnen het bedrijf en noemt 2028 als mogelijk introductiejaar. Dan is het tachtig jaar geleden dat de originele Eend werd gepresenteerd.

Citroën zou recent hebben besloten om de 2CV terug te laten komen. Dit na het zien van het succes van de nieuwe Renault 5, die recent werd uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2025 en in Frankrijk niet aan te slepen is.