Ook Nederlandse Tesla-rijders voelen nu Elon Musk-schaamte

In Amerika kopen progressieve Tesla-rijders bumperstickers waarop staat: ‘I bought it before Elon went crazy’ en ‘I love my Tesla, not the CEO’. En ook in Nederland begint de Elon Musk-schaamte toe te slaan.

Tesla-topman Elon Musk is altijd al een controversiële figuur geweest, maar voorheen wist hij nog een imago te cultiveren als groene progressieveling, die het beste met de wereld voorhad.

‘Elon Musk is een radicale maniak geworden’

Dat gaat hem nu niet meer lukken, aangezien Musk steeds verder de extreemrechtse kant op gaat. Hij steunde Donald Trump al en is nu bovendien dikke maatjes met de Duitse AfD-partij.

In Nederland zorgt dat voor schaamte bij sommige Tesla-rijders, aldus het Financieele Dagblad, dat een rondgang deed langs bedrijven en particulieren.

“Musk is veranderd van visionair in een radicale maniak”, zegt een consultant in de energiesector, die haar Tesla niet meer wil overnemen van de leasemaatschappij. “Ik kan er niet zonder schaamte in rijden.”

Alliander wil Tesla’s als leaseauto schrappen

Netwerkbedrijf Alliander zegt na te denken of de verschillende modellen geschrapt moeten worden als leaseauto voor de medewerkers. Het wagenpark van Alliander bestaat nu voor 25 procent uit Tesla’s.

Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, belegt niet langer in de Amerikaanse EV-bouwer. Eind september verkocht het de 2,8 miljoen aandelen die het in bezit had.

Volgens ABP voldoet de producent niet meer aan de standaarden van het fonds, onder meer vanwege de bonus van 56 miljard dollar voor Musk en de slechte arbeidsomstandigheden bij de autofabrikant.

Progressieve elektrokopers haken langzaam af

In de Verenigde Staten begint Tesla een serieus probleem te krijgen, met name in de staat Californië, waar de verkopen achterlopen op de stijgende EV-markt.

Tesla en Elon Musk zijn nauw met elkaar verbonden en dat zorgt nu voor hoofdbrekens voor het merk. De extreemrechtse sympathieën van Musk jagen progressieve elektrorijders op de kast.